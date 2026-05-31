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Javier Cercas enciende la Feria del Libro con su relato del 23F: "Todo el mundo se calló"

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Madrid, 31 may (EFE).- El escritor y académico español Javier Cercas, uno de los más populares y reconocidos de la actualidad, ha defendido este domingo en la Feria del Libro de Madrid lo que a su juicio sigue siendo "una verdad incómoda" y es que durante las primeras horas del golpe de Estado del 23F la reacción fue "cero patatero" y "todo el mundo se calló".

"Es algo que aun no hemos asimilado ni dicho lo suficiente, no hubo reacción, los partidos políticos se dedicaron a quemar papeles, los sindicatos a quemar papeles y esconderse, los pocos gobernantes que quedaban fuera, con la excepción del rey y (Jordi) Pujol, se escondieron todos", ha dicho durante un acto convocado para hablar de su último libro, 'El periódico de la democracia' (Random House).

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Cercas llenó el auditorio del pabellón Caixabank del paseo de coches del Retiro y muchos escucharon de pie su relato a propósito del libro, un recorrido personal por la historia del diario El País y la democracia española cuando ambos cumplen 50 años. 

El escritor ha defendido, en ese contexto, la importancia del editorial que sacó ese periódico en defensa inequívoca de la democracia y la Constitución, "cuando todo indicaba que el golpe iba a triunfar".

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"Una de la idioteces más grandes que se han dicho del golpe, y se han dicho infinidad, porque el 23F es nuestro asesinato de Kennedy, la mayor fuente de idioteces de nuestro país, es que era un golpe de opereta", ha señalado Cercas, para puntualizar que "ahora, con la distancia, parece comedia, pero de comedia nada".

Sobre los factores que contribuyeron a ese silencio, Cercas incide en que "la inmensa mayoría" de la gente se acordaba demasiado bien de la guerra y la dictadura.

Pero también en que el grado de adhesión a la democracia, que en 1977 era superior al 90%, había caído a "algo menos del 50%", algo que atribuyó a que la situación del país era "pésima" en esos momentos, con "una crisis económica brutal, un terrorismo que mataba a diario y una gran sensación de desgobierno".

"El golpe podía haber triunfado perfectamente, el entusiasmo democrático era escaso", ha subrayado.

Además de Cercas, las mayores colas de la feria este domingo para lograr una firma las han convocado autores como Juan Gómez Jurado y Roberto Leal, que compartían caseta a primera hora de la mañana, o la autora juvenil Alice Kellen.

Pero también dos recién llegadas, Ana Garriga y Carmen Urbita, doctoras por la Universidad de Brown (Estados Unidos), más conocidas como Las hijas de Felipe -por el título del podcast creado por ambas- y autoras del libro 'Instrucción de novicias' (Blackie Books), un recorrido por las vidas de las monjas en el Siglo de Oro.

Resultado de más de quince años de investigación, el libro ha vendido más de 25.000 ejemplares desde que se publicó en febrero pasado, está en la lista de más vendidos desde entonces y se han vendido los derechos a 15 países, según una portavoz de la editorial.

Garriga y Urbita enlazaban una caseta con otra esta mañana, sin dejar de firmar, contentas y sorprendidas por la recepción que están teniendo y que va más allá de la audiencia habitual de su pódcast, con "madres que se lo recomiendan a sus hijas e hijas a sus madres".

"Venimos del entorno académico y universitario, estamos felices de habernos atrevido a romper el corte de la escritura académica y haber hecho esta criaturita que es 'Instrucción de novicias' y que parece que está gustando", ha señalado a EFE Urbita.

Las autoras se adentraron en este tema mucho antes de que estallara la "monjamanía" en el ámbito cultural, con libros, películas y discos que aluden a esta iconografía y temática. Lo que les interesaba era la escritura de mujeres en el Siglo de Oro y las únicas que escribían entonces eran monjas.

Garriga reflexiona sobre los motivos por los que han conectado con el público: "Recuperamos un pasado que siempre se ha contado de una manera muy masculina, muy imperialista, muy unívoca, y nosotras descubrimos unos rincones más íntimos, más femeninos y creo que había mucha necesidad de eso". EFE

(Foto)

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EFE

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