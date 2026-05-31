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Tres heridos leves, dos por arma blanca, en una pelea frente a una discoteca de Palencia

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(Actualiza la NA7042 con más detalles del suceso y el alcance de las lesiones de los heridos)

Palencia, 31 may (EFE).- La Policía Nacional investiga una pelea ocurrida en la madrugada de este domingo frente a una discoteca de la capital palentina, que culminó con tres jóvenes heridos leves, dos de ellos por arma blanca.

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Una investigación que sigue abierta y en la que aún no se han producido detenciones, informan a EFE fuentes policiales, que aseguran también que las lesiones de las víctimas no revisten gravedad y han descartado la vinculación de estos hechos con la actividad de grupos juveniles violentos.

El suceso se produjo sobre las cinco de la madrugada frente a una discoteca en la calle La Puebla de la capital, según las llamadas de alerta recibidas en el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2, que avisó a la Policía Local de Palencia, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias (Sacyl), que desplazó una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

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En el lugar, el personal sanitario atendió a tres personas de unos 25 años, que fueron trasladadas al Complejo Asistencial de Palencia: dos hombres, evacuados en la UVI móvil, y una mujer, trasladada en la ambulancia de soporte vital básico. EFE

aaf/fsm/jlp

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EFE

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