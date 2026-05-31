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Pedro Acosta, sexto: "Hemos hecho lo que hemos podido"

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Redacción deportes, 31 may (EFE).- El español Pedro Acosta (KTM RC 16), sexto en el Gran Premio de Italia de MotoGP, dijo que hizo lo que pudo y reconoció que su ritmo fue "lento".

"Hemos hecho lo que hemos podido", subrayó Acosta, que admitió que su ritmo "respecto a los pilotos del podio ha sido lento".

"Después de un 'warm up' en el que hemos probado diferentes configuraciones, hemos intentado coger la menos mala y hemos llegado hasta donde hemos sobrevivido", explicó 'Tiburón' Acosta a los medios de comunicación presentes en Mugello.

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"En las tres últimas vueltas", añadió, "hemos caído en el agujero de siempre, pero para lo mal que pintaba el fin de semana el viernes, lo hemos salvado con un sexto".

En algunos momentos de la carrera mantuvo una cerrada pugna con Marc Márquez y se mostró satisfecho por ello: "Al menos he hecho algún adelantamiento que la verdad que ha sido chulo".

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"Ha sido una buena batalla", destacó, y señaló que pudo estar "mucho tiempo detrás de Marc y ver cómo un campeón como él puede gestionar la carrera de diferentes maneras". "Eso siempre ayuda para intentar cogerlo para uno mismo", apostilló. EFE

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