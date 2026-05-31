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Los fans del PSG inundan el Campo de Marte: "Luis Enrique es la estrella del equipo"

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Pol Lloberas Cardona

París, 31 may (EFE).- Decenas de miles de aficionados se congregaron este domingo en Campo de Marte de París, una gran explanada ajardinada a los pies de la Torre Eiffel, para asistir al desfile del Paris Saint-Germain (PSG), que ha ganado la Liga de Campeones por segundo año consecutivo.

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El festejo de la segunda Liga de Campeones ha dejado en Francia un fallecido y dos heridos de gravedad, un balance similar al del año pasado, a los que se suman más de 250 heridos y más de 700 detenciones: 200 más que el año anterior en la capital francesa.

Entre el griterío de cientos de hinchas y el bombeo intermitente de la pirotecnia, Edwin, un seguidor del equipo, consideró en declaraciones a EFE que "la estrella del París Saint-Germain" es, en realidad, su entrenador, Luis Enrique, al que consideró "el mejor del mundo".

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"Para mí, que viví la etapa del PSG en 2005-2006 con Guy Lacombe y ahora con Luis Enrique, (veo que) hemos recorrido un largo camino y estoy realmente muy feliz de tener a este entrenador", añadió.

Josse, compañero de Edwin en la multitud, agregó que, para él, el español ya "lo ha ganado todo" y "ya no tiene nada que demostrar".

"Ha sabido adaptarse a cada situación y por eso es el mejor entrenador del mundo. Ayer hizo historia con el doblete: es sensacional lo que nos hace vivir", insistió, en referencia a la victoria contra el Arsenal en la tanda de penaltis tras empatar a 1.

Emma, una aficionada a la espera de acceder al Campo de Marte, fue más allá y dijo a EFE que Luis Enrique "ha salvado al PSG" y que debería tener "una estatua frente al Parque de los Príncipes", aunque aún no le considera el mejor entrenador del mundo.

"Si el año que viene gana una tercera Liga de Campeones, entonces diré que es el mejor (...) y es 100 % posible hacerlo: tenemos un equipo capaz", subrayó, rodeada de equipaciones del PSG y agentes de policía antidisturbios.

El festejo de la segunda Liga de Campeones ha dejado en Francia un fallecido y dos heridos de gravedad, un balance similar al del año pasado, a los que se suman más de 250 heridos y más de 700 detenciones: 200 más que el año anterior en la capital francesa.

Los aficionados manifestaron opiniones contrarias al respecto: algunos, como Alice, francesa concentrada frente al Campo de Marte, creen que "quienes lo rompen todo no son seguidores del PSG" realmente, mientras que otros, como Josse, atribuyen los altercados a una "mala organización y comunicación" por parte del club.

"Ya sea en las redes sociales o en la vida real, la comunicación es muy, muy mala. Hay muchas concentraciones y hay heridos por eso, porque algunos están desorientados; y algunos quieren expresar su enfado, así que es complicado", opinó.

La palabra más repetida entre los aficionados a este respecto fue la "tristeza" ante las escenas de vandalismo, enfrentamientos violentos e incluso fallecimientos por un resultado deportivo.

"Creo que hay algunos aficionados aquí que quizá quieren demostrar su amor más que otros, cuando en realidad todos somos seguidores del club. Es algo que no se ve, por ejemplo, en España: en Madrid o en Barcelona; donde por lo general las celebraciones se desarrollan correctamente", apuntó Edwin.EFE

(foto)(vídeo)

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EFE

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