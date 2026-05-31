El español Erik Noya se queda fuera de las rondas finales

Redacción deportes, 31 may (EFE).- El escalador español Erik Noya se quedó a las puertas de acceder a las rondas finales de la prueba de la Copa del Mundo de velocidad que se disputa en la localidad madrileña de Alcobendas, tras cerrar la ronda previa en decimoséptima posición con un tiempo de 5.17 segundos.

Noya, que este curso se convirtió en el escalador español en bajar de la barrera de los cinco segundos tras firmar el pasado 10 de mayo un crono de 4.94 segundos en Wujiang (China), se vio lastrado por el fallo que cometió en su segunda ascensión.

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Muy atascado desde el comienzo de la subida Erik Noya no pudo agarrar bien el último apoyó lo que le impidió tocar la placa que detiene el cronómetro, por lo que tuvo que conformarse con 5.17 segundos de su primer recorrido.

Una circunstancia que deja al escalador español a 4 centésimas del indonesio Raharjati Nursamsa que logró el decimosexto y último billete en juego para las rondas finales de la tarde.EFE

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