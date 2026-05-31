Maialen Chourraut, séptima, lidera la actuación española en la contrarreloj de Tacen

Redacción Deportes, 31 may (EFE).- La piragüista olímpica Maialen Chourraut lideró este domingo la actuación española en la contrarreloj de Kayak Cross de Tacen (Eslovenia) al terminar séptima a solo cuatro con treinta y siete segundos de la líder, la francesa Camille Pringent, mientras que Laia Sorribes fue octava y Miren Lazkano, vigésima primera.

La veterana Maialen Chourraut firmó el mejor resultado para el combinado nacional al concluir en la séptima posición de las contrarrelojes con un tiempo de 60.43 segundos.

PUBLICIDAD

La palista donostiarra se quedó a tan solo 4,37 segundos de la vencedora de la sesión matutina, la francesa Camille Prigent, que registró el mejor tiempo con 56,06 segundos. El podio lo completaron su compatriota Angele Hug y la británica Kimberley Woods.

Muy cerca de Chourraut terminó Laia Sorribes, que ocupó la octava plaza con un tiempo de 60.71 segundos apenas veintiocho centésimas de su compañera. Ambas se metieron dentro de las diez mejores clasificadas.

PUBLICIDAD

Mientras que la tercera española Miren Lazkano concluyó en la vigésimo primera posición tras llegar eb 64,02 segundos a 7,96 de la líder de la clasificación. EFE