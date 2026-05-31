Espana agencias

Macron se deshace en elogios a Luis Enrique: "Un director de orquesta extraordinario"

Guardar
Google icon

París, 31 may (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se deshizo en elogios hacia el entrenador del PSG, el español Luis Enrique Martínez, al que calificó de "director de orquesta extraordinario" que ha callado a todos los que le había criticado a su llegada al club parisino en 2023.

"No me olvido de todos los expertos de fútbol que decían que iba a ser terrible cuando llegó Luis Enrique. Ayer vimos a un entrenador que fue un director de orquesta extraordinario. Es la mejor respuesta a todas las críticas. Las dos estrellas", declaró Macron, en la recepción en el Palacio del Elíseo a los jugadores y al cuerpo técnico que se consagró campeón europeo este sábado por segunda vez consecutiva.

PUBLICIDAD

Tras apertar la mano del entrenador español, Macron también tuvo palabras de agradecimiento para el director deportivo, el portugués Luis Campos; el capitán del equipo, el brasileño Marquinhos; el presidente del PSG, el catarí Nasser Al-Khlelaifi -de quien agradeció su apuesta en el club, incluso en los malos momentos-; y al francés Ousmane Dembélé.

"Tenemos un Balón de Oro con nosotros. Tenemos suerte, a Ousmane no le tembló el pulso ayer", se felicitó Macron, en alusión al penalti que el delantero anotó en el 63 ante el Arsenal que sirvió para igualar la final y llevarla a la tanda de penaltis que resultó favorable a los parisinos.

PUBLICIDAD

"Vibramos más allá de los 120 minutos. ¡Qué equipo! Ayer, gracias al PSG, Francia hizo en dos años lo que no había conseguido en 70 años de fútbol con dos títulos. El PSG ha entrado en la liga de los más grandes al lograr el 'back-to-back' (renovar el título). Es el orgullo del PSG, de París y de Francia entera", finalizó el presidente, quien es hincha declarado del Olympique de Marsella, acérrimo rival del PSG.

Tras esta recepción oficial, el PSG se dirigió al estadio del Parque de los Príncipes para una velada especial de fin de fiesta ante 48.000 personas en la que se incluirán espectáculos musicales. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos mujeres mueren ahogadas tras rescatar a un niño en una presa de Palencia

Infobae

4-1. Final de campeón

Infobae

Almería-Castellón y Málaga-Las Palmas, semifinales de la fase de ascenso a Primera

Infobae

1-2. Las Palmas no falla en Riazor y jugará la promoción de ascenso

Infobae

2-1. El Castellón optará a regresar a Primera división 35 años después al ganar al Eibar

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Más de 100.000 colombianos acuden a las urnas en Madrid en una jornada electoral masiva de ambiente festivo: “La gente tiene muchas ganas de votar”

Más de 100.000 colombianos acuden a las urnas en Madrid en una jornada electoral masiva de ambiente festivo: “La gente tiene muchas ganas de votar”

El histórico dirigente del PSOE Ramón Jáuregui, exministro de Zapatero, pide al partido “un congreso extraordinario urgente” al prever el “fin de un ciclo” político

Cómo votar en las elecciones presidenciales de Colombia si resides en España: horario, puntos habilitados y documentación necesaria

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

Pedro Sánchez reitera que gobernará hasta 2027 “y más allá” y acusa a la oposición “marrullera” de “malas prácticas” para derribar al Gobierno

ECONOMÍA

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Si crees que, si no coges tus vacaciones, la empresa te las va a pagar, estás muy equivocado”

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Si crees que, si no coges tus vacaciones, la empresa te las va a pagar, estás muy equivocado”

Quién es Ana Torrens, la auditora que rompe el techo de cristal y se convierte en la primera mujer al frente de una ‘Big Four’ en España

La Agencia Tributaria abre sus oficinas este lunes para realizar la declaración de la Renta 2026 de manera presencial: prevé una recaudación de 24.628 millones de euros

España tendrá una nueva megabatería en un embalse de Cantabria con capacidad para generar 2.000 GWh anuales

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

DEPORTES

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions

El futbolista Sterling, detenido tras estrellarse con su Lamborghini por conducir presuntamente bajo los efectos de las drogas

Más de 300 detenidos en Francia tras la victoria del PSG y un intento de invasión al estadio parisino