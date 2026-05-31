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Perú convoca a Maxloren Castro para amistosos con Haití y España

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Lima, 31 may (EFE).- Maxloren Castro, extremo izquierdo de Sporting Cristal, fue convocado este domingo a la selección de Perú para los amistosos ante Haití y España, tras la desconvocatoria del delantero Álex Valera por lesión, según informó la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

La convocatoria de Castro se realizó después de que la FPF precisó que, tras un informe médico analizado en coordinación con el club Universitario, Valera ha sido diagnosticado con una lesión, razón por la cual queda desafectado de la convocatoria para los amistosos internacionales.

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Valera sufrió un fuerte golpe en la espalda en el último partido del torneo Apertura de la Liga 1 peruana, disputado el sábado ante Sport Huancayo, que terminó con el triunfo 2-1 para la U, con un gol del propio Valera y otro de Anderson Santamaría.

La bicolor dirigida por el brasileño Mano Menezes ya había desconvocado el viernes al defensa Miguel Araujo, de Sporting Cristal, también por lesión, uno de los pocos convocados que jugaron en el Mundial de Rusia 2018, el último al que clasificó Perú.

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Para los próximos amistosos, Menezes ha vuelto a llamar jóvenes jugadores con buen desempeño en los últimos meses, a los que busca hacer un hueco en el combinado nacional, como es el caso de Bassco Soyer, del Gil Vicente portugués; Matías Lazo, de Alianza Lima; o Adrián Quiroz, de Los Chankas.

El seleccionador anticipó que buscará usar el mayor número de futbolistas posible en ambos encuentros, teniendo en cuenta que Haití les exigirá un mayor esfuerzo físico, mientras que con España auguró que deberán ser más dinámicos al tratarse de un equipo muy táctico donde deberán cubrir muy bien todos los espacios.

Menezes destacó que esta lista tiene un promedio de edad de 26 años y consideró que "hay buenos perfiles en todos los lugares". "El fútbol es muy difícil sin ser coherente. Entonces, buscamos una buena dosis de coherencia para que todos entiendan lo que estamos haciendo", señaló el técnico.

El amistoso de Perú frente a Haití está previsto para el viernes 5 de junio en el Nu Stadium de Miami (Estados Unidos), mientras que el 8 de junio tendrá lugar en el Estadio Cuauhtémoc, de Puebla (México), el encuentro con España, que será el último de la Roja antes de jugar el Mundial de 2026. EFE

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