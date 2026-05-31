Tres sindicatos de docentes valencianos permanecen en la Conselleria por falta de acuerdo

València, 31 may (EFE).- Los representantes de los sindicatos de docentes STEPV, CCOO y UGT han decidido permanecer en el interior de la sala de la Conselleria de Educación después de que la consellera Carmen Ortí diera por cerrada la sesión -a la hora y cuarto de su inicio- y les emplazara a retomar las negociaciones este lunes, a la espera de que les presenten "un documento base decente".

La Conselleria ha presentado a los sindicatos un calendario de negociaciones entre el lunes y el miércoles para abordar, en mesas temáticas con las direcciones generales correspondientes, las reivindicaciones de los sindicatos en materia de inclusión, plantillas, ratios, valenciano, infraestructuras y Formación Profesional, y da por cerrada la subida salarial pactada con CSIF y ANPE.

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La representante de CCOO, Xelo Valls, ha manifestado en declaraciones a los periodistas que "lo importante es tener un documento base" y que su desarrollo "ya vendrá después" y se someterá a consulta de los profesores.

Maite Zarazona, de UGT, ha reclamado la necesidad de que la Conselleria recoja las cuestiones de mejora presentada por los sindicatos a su propuesta y las mesa sectoriales serían posteriores.

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Para Marc Candela, del STEPV, lo que ha planteado la Conselleria son "flecos" y, al igual que UGT y CCOO, no dan por cerrada la subida de la retribución salarial, una cuestión que consideran "fundamental" para poder firmar un acuerdo.

Paloma Martínez, vicepresidenta de ANPE se ha mostrado favorable a trabajar cada bloque de forma independiente porque sino es "entrar en bucle", mientras que José Seco, de CSIF, ha defendido que el acuerdo en materia de retribuciones "es un buen acuerdo" y ha abogado por llegar a acuerdos para reanudar las clases con normalidad. EFE

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