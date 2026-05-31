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28-41. El Barcelona no permite concesiones en Logroño y finaliza la Liga Asobal invicto

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Logroño, 31 may (EFE).- El Fútbol Club Barcelona ha concluido invicto la Liga Asobal tras ganar por 28-41 al Dicorpebal Logroño, que finaliza la temporada en segunda posición y regresará la próxima campaña a competiciones europeas.

El duelo entre los dos primeros de Asobal, en el que no había nada en juego, tuvo dos mitades muy diferentes; en la primera la competición entre ambos tuvo cierto equilibrio y la lucha de los riojanos les permitió mantenerse cerca de su rival, para llegar al descanso con 19-23 en contra.

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Pero el Barcelona no quería ningún "borrón" en su liga y por eso en el segundo tiempo pisó el acelerador y pasó por encima de los riojanos, a los que endosó un 9-18 de parcial a pesar de la gran actuación del portero Xoan Ledo.

Así se resume un partido que, en realidad, tuvo mucho más y fue un espectáculo, al menos durante media hora.

Porque en el primer tiempo los dos equipos decidieron jugar solo al ataque y se ganaron a la grada con un balonmano rápido y efectivo difícil de ver entre otros equipos de la competición.

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La alternativa, además, de "empotrar" a Aitor García entre los pivotes del Barcelona incomodó a los catalanes, poco acostumbrados a defender a un "pequeño" con más movilidad, algo que posiblemente tendrán que "afinar" más para la Liga de Campeones.

Así, con 9-8 en el marcador antes del minuto 10 el Barcelona pidió un tiempo muerto para "enderezar" su juego. Primer triunfo moral del Dicorpebal Logroño, que siguió unos minutos por delante, pero en cuanto falló tres acciones vio como se imponía lógica y su rival tomaba el mando (13-16 a los 20 minutos).

Aún le dio tiempo al equipo riojano de pelear por no quedar más atrás, apoyado en las mejores intervenciones de Marcos Cancio, que se reivindicó como futuro de la portería de España para alcanzar el descanso con un decoroso 19-23.

Quizás los jugadores del Barcelona tuvieron que escuchar alguna palabra más alta que otra de su entrenador en el descanso, algo que no les pasa en la competición española.

Por eso regresaron al campo mucho más centrados en su juego y empeñados en demostrar su capacidad física y técnica.

En apenas 10 minutos colocaron un 23-31 en el marcador que dejaba claro que no estaba de paseo en Logroño; de hecho, siguieron a un ritmo fuerte ante un equipo local que se descompuso poco a poco para terminar con una diferencia mucho más abultada de la que hubieran esperado. Pero el Barcelona no estaba para concesiones.

Además, para el Dicorpebal Logroño el partido tenía un alto componente emotivo, como cada vez que hay que despedir a jugadores. Por ello incluso pararon el partido a menos de dos minutos para el final para que todo el pabellón, y el Barcelona también, despidiera al riojano David Cadarso, que deja el club como segundo goleador de la Liga Asobal.

Después llegaron los manteos a Zaja, Juárez, Pestic y Sastre, que tampoco estarán en el siguiente proyecto del equipo de Logroño.

Ficha técnica:

28.- Dicorpebal Logroño (19+9): Marcos Cancio (p), Lombardi (2), Zarzuela (6), Galán (1), Aitor García (2), Miguel Martínez (3), Popovic, Ledo (p), Juárez (1), Preciado, Pestic, Zaja (4), Álvaro Martínez (5), Sastre (1), Perjel (1), David Cadarso (2, 1p).

41.- Fútbol Club Barcelona (23+18): Hallgrimsson (p), Dani Fernández (3), Dika Men (5), Janc (2), Makuc (4), Fabregas (3), Peter Cikusa (1), Nielsen (p)(1), N'Guessan (4), Carisbogard (1), Frade (4), Djorde Cikusa (1), Aleix Gómez (5), Oscar Grau (1), Elderaa (1) y Barrufet (5).

Parciales: 4-5, 10-8, 11-13, 13-16, 18-23, 19-23 (descanso), 20-27, 23-31,24-34,26-37, 27-39 y 28-41 (final).

Árbitros: Zaragüeta y Oyarzun. Excluyeron por dos minutos a los locales Álvaro Martínez (2 veces) y Preciado; y al visitante Fabregas.

Incidencias: Partido de la última jornada de la Liga Asobal disputado en el Palacio de los Deportes de La Rioja ante unos 2.500 aficionados.

EFE

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sjf/ep

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