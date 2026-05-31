Trabajadores de Pascual protestan con corte vía en su planta en Gurb (Barcelona)

Barcelona, 31 may (EFE).- Decenas de trabajadores de Leche Pascual han cortado este domingo, sobre las 18:00 horas, la carretera C-17 a su paso por la planta de la compañía en Gurb (Barcelona), en protesta por la "incertidumbre" laboral tras el anuncio de adquisición del centro por parte de Casa Tarradellas.

Según los empleados, la fábrica ha dejado de tratar y envasar la leche como hasta ahora para las marcas Lidl y Llet Nostra, una producción que "podría haber sido desviada a las instalaciones de Leche Pascual en Aranda de Duero", en Castilla y León, según ha expresado en un comunicado la cooperativa de abogados Col.lectiu Ronda.

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Los trabajadores han cortado durante una media hora la carretera con pancartas en las que se leía "vuestro beneficio no vale más que el de 80 familias" y "negociación colectiva ya", entre otros lemas.

Los representantes de la plantilla señalan que en un acto de mediación celebrado el pasado 7 de mayo "no se llegó a ningún acuerdo" y que se "ha comenzado a desmantelar una parte de la fábrica".

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A finales de abril se anunció la compra de la planta, donde Casa Tarradellas planea fabricar mozzarella.

Ambas compañías señalaron entonces que la operación permitirá mejorar su "eficiencia y productividad".

"Mediante esta operación, las compañías facilitan un relevo industrial que garantiza la vitalidad productiva de la planta de Gurb a través de un nuevo proyecto de futuro, priorizando una transición ordenada que contribuya al desarrollo económico local y a la sostenibilidad del tejido agroalimentario", indicaron las empresas. EFE

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