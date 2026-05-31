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La visita del papa dispara la demanda turística y podría generar 125 millones de euros

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Madrid, 31 may (EFE).- La visita del papa León XIV a España del 6 al 12 de junio ha disparado la demanda de alojamiento en Madrid, Barcelona, Tenerife y Gran Canaria con incrementos de las búsquedas de hasta el 52 % y podría generar un impacto económico en el país de hasta 125 millones de euros.

La llegada del pontífice a España 15 años después de que lo hiciese Benedicto XVI previsiblemente tendrá un gran impacto turístico, ya que el incremento en las búsquedas de Booking para encontrar alojamiento en Madrid del 6 al 9 de junio ha sido del 46 % en comparación a las de un año antes.

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Por su parte, el incremento en las búsquedas en Gran Canaria del 11 al 12 de junio ha sido del 52 % y en Barcelona, donde el Papa estará del 9 al 11 de junio, del 28 %.

"Es importante tener en cuenta que el perfil de visitantes con motivo de la visita del papa son en su mayoría familias y hace que esos días los pisos turísticos estén llenos porque son la primera opción de alojamiento de este 'target'", ha asegurado la directora general de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), Marian Muro.

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 Por su parte, el presidente de la patronal turística de Las Palmas, FEHT, José María Mañaricúa, cree que la visita de León XIV a Gran Canaria será un "hito importantísimo", que servirá como elemento de difusión de la isla gracias a las publicaciones de los cientos de periodistas internacionales que se han acreditado para esos días.

"Serán el altavoz y las islas podrán llegar a puntos de Asia o América que ahora mismo no las conocen", aseguró Mañaricúa.

León XIV también visitará la isla de Tenerife, el único destino en el que no se ha registrado incremento en las búsquedas de alojamiento en el portal Booking, aunque la plataforma de captación de reservas hoteleras SiteMinder sí que ha anotado un crecimiento de las reservas en la isla del 34,2 %, lo que pone de manifiesto que la visita del pontífice tendrá un gran impacto económico en todos sus destinos.

De hecho, un estudio sobre el turismo religioso en España elaborado por ObservaTUR cifra entre 90 y 125 millones de euros el impacto económico que podría generar la visita del Papa León XIV.

Este impacto sería menor que el de la anterior visita del pontífice en 2011, cuando se inyectaron 354 millones de euros en la economía española según un informe de la consultore PwC, una cifra muy superior a la esperada este año, algo lógico teniendo en cuenta que la vista de Benedicto XVI fue durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

Las cifras esperadas para la visita de León XIV también son consecuencia del esperado gasto en comercios por parte de los visitantes a estos destinos, por lo que las tiendas están reforzando su oferta de producto para adaptarlo a la ocasión.

Por ejemplo, en Barcelona -que rozará el lleno turístico- se están incrementando los suvenirs en venta relacionados con el templo expiatorio obra de Antoni Gaudí, según fuentes de las asociaciones de comerciantes.

Para facilitar la movilidad durante estas fechas, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha preparado un dispositivo especial a través de Renfe con plazas adicionales en Cercanías Madrid (más de 1,1 millones de plazas el fin de semana), Rodalies, Media Distancia y Avant.

También se han reforzado las conexiones aéreas; Iberia Express ha programado ocho vuelos y casi 1.500 plazas adicionales del 9 al 13 de junio en sus conexiones entre Madrid y las islas de Gran Canaria y Tenerife, mientras que Vueling oferta 86.120 plazas aéreas en total para acudir a las islas.

Otros ámbitos que se han fortalecido para la visita del pontífice es el de la conectividad, ya que Telefónica será el operador principal de las comunicaciones del Papa León XIV y su comitiva durante su estancia en España, para lo que pondrá en marcha una optimización de la red "sin precedentes" con el objetivo de garantizar la conectividad durante toda la gira pastoral. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023484706)

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EFE

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