Espana agencias

Kreijci y el Slavia Praga, base de la lista dela República Checa

Guardar
Google icon

Praga, 31 may (EFE).- El técnico de la selección checa de fútbol, Miroslav Koubek, anunció este domingo la lista de 26 convocados para el Mundial 2026, liderados por el central Ladislav Krejci, exjugador del Girona y ahora en el Wolverhampton, y con mayoría de jugadores del Slavia Praga que aporta diez futbolistas.

Tras disputar el penúltimo partido de preparación, contra Kosovo, donde los checos ganaron por 2-1 en el estadio de Letná, en Praga, el seleccionador hizo oficial la relación de futbolistas que irán a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

PUBLICIDAD

Krejci, exjugador del Girona y ahora del descendido Wolverhampton de la Premier League, capitaneará un colectivo de 17 jugadores de la Liga checa y 9 de ligas extranjeras.

Es la selección nacional, desde que el país se escindió de Eslovaquia en 1993, con más jugadores del Slavia de Praga, flamante campeón de liga checo, que aporta diez jugadores a la convocatoria.

PUBLICIDAD

El más veterano del equipo, con 89 partidos y 19 goles, es Tomás Soucek, del recién descendido West Ham londinense, seguido por su excompañero de filas Vladimir Coufal, con 61 partidos y que actualmente defiende la elástica del Hoffenheim alemán.

Otros nombres destacados del cuadro centroeuropeo son los delanteros Patrik Schick, del Bayer Leverkusen, y Adam Hložek, que hoy logró el segundo tanto de los locales, compañero de Coufal en el Hoffenheim.

Koubek ha incluido además varios jugadores noveles, como el portero del Braga, Lukaš Hornicek, que será el número dos en la portería.

- Lista de convocados:

Porteros:

Lukáš Horníček (Braga)

Matěj Kovář (PSV Eindhoven)

Jindřich Staněk (Slavia Praga)

Defensas:

Vladimír Coufal (Hoffenheim)

David Douděra (Slavia Praga)

Tomáš Holeš (Slavia Praga)

Robin Hranáč (Hoffenheim)

Štěpán Chaloupek (Slavia Praga)

David Jurásek (Slavia Praga)

Ladislav Krejčí (Wolverhampton)

Jaroslav Zelený (Sparta Praga)

David Zima (Slavia Praga)

Centrocampistas:

Lukáš Červ (Viktoria Pilsen)

Vladimír Darida (Hradec Králové)

Lukáš Provod (Slavia Praga)

Michal Sadílek (Slavia Praga)

Hugo Sochůrek (Sparta Praga). EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos mujeres mueren ahogadas tras rescatar a un niño en una presa de Palencia

Infobae

4-1. Final de campeón

Infobae

Almería-Castellón y Málaga-Las Palmas, semifinales de la fase de ascenso a Primera

Infobae

1-2. Las Palmas no falla en Riazor y jugará la promoción de ascenso

Infobae

2-1. El Castellón optará a regresar a Primera división 35 años después al ganar al Eibar

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos mujeres mueren al intentar rescatar a un niño de tres años que se ahogaba en una presa en Palencia

Dos mujeres mueren al intentar rescatar a un niño de tres años que se ahogaba en una presa en Palencia

Más de 100.000 colombianos acuden a las urnas en Madrid en una jornada electoral masiva de ambiente festivo: “La gente tiene muchas ganas de votar”

El histórico dirigente del PSOE Ramón Jáuregui, exministro de Zapatero, pide al partido “un congreso extraordinario urgente” al prever el “fin de un ciclo” político

Cómo votar en las elecciones presidenciales de Colombia si resides en España: horario, puntos habilitados y documentación necesaria

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

ECONOMÍA

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Si crees que, si no coges tus vacaciones, la empresa te las va a pagar, estás muy equivocado”

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Si crees que, si no coges tus vacaciones, la empresa te las va a pagar, estás muy equivocado”

Quién es Ana Torrens, la auditora que rompe el techo de cristal y se convierte en la primera mujer al frente de una ‘Big Four’ en España

La Agencia Tributaria abre sus oficinas este lunes para realizar la declaración de la Renta 2026 de manera presencial: prevé una recaudación de 24.628 millones de euros

España tendrá una nueva megabatería en un embalse de Cantabria con capacidad para generar 2.000 GWh anuales

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

DEPORTES

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions

El futbolista Sterling, detenido tras estrellarse con su Lamborghini por conducir presuntamente bajo los efectos de las drogas

Más de 300 detenidos en Francia tras la victoria del PSG y un intento de invasión al estadio parisino