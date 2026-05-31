Kreijci y el Slavia Praga, base de la lista dela República Checa

Praga, 31 may (EFE).- El técnico de la selección checa de fútbol, Miroslav Koubek, anunció este domingo la lista de 26 convocados para el Mundial 2026, liderados por el central Ladislav Krejci, exjugador del Girona y ahora en el Wolverhampton, y con mayoría de jugadores del Slavia Praga que aporta diez futbolistas.

Tras disputar el penúltimo partido de preparación, contra Kosovo, donde los checos ganaron por 2-1 en el estadio de Letná, en Praga, el seleccionador hizo oficial la relación de futbolistas que irán a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Krejci, exjugador del Girona y ahora del descendido Wolverhampton de la Premier League, capitaneará un colectivo de 17 jugadores de la Liga checa y 9 de ligas extranjeras.

Es la selección nacional, desde que el país se escindió de Eslovaquia en 1993, con más jugadores del Slavia de Praga, flamante campeón de liga checo, que aporta diez jugadores a la convocatoria.

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El más veterano del equipo, con 89 partidos y 19 goles, es Tomás Soucek, del recién descendido West Ham londinense, seguido por su excompañero de filas Vladimir Coufal, con 61 partidos y que actualmente defiende la elástica del Hoffenheim alemán.

Otros nombres destacados del cuadro centroeuropeo son los delanteros Patrik Schick, del Bayer Leverkusen, y Adam Hložek, que hoy logró el segundo tanto de los locales, compañero de Coufal en el Hoffenheim.

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Koubek ha incluido además varios jugadores noveles, como el portero del Braga, Lukaš Hornicek, que será el número dos en la portería.

- Lista de convocados:

Porteros:

Lukáš Horníček (Braga)

Matěj Kovář (PSV Eindhoven)

Jindřich Staněk (Slavia Praga)

Defensas:

Vladimír Coufal (Hoffenheim)

David Douděra (Slavia Praga)

Tomáš Holeš (Slavia Praga)

Robin Hranáč (Hoffenheim)

Štěpán Chaloupek (Slavia Praga)

David Jurásek (Slavia Praga)

Ladislav Krejčí (Wolverhampton)

Jaroslav Zelený (Sparta Praga)

David Zima (Slavia Praga)

Centrocampistas:

Lukáš Červ (Viktoria Pilsen)

Vladimír Darida (Hradec Králové)

Lukáš Provod (Slavia Praga)

Michal Sadílek (Slavia Praga)

Hugo Sochůrek (Sparta Praga). EFE