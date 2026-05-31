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España se cuelga el oro en la final de cinco pelotas de los Europeos de Varna

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Redacción deportes. 31 may (EFE).- El conjunto español de gimnasia rítmica, que el sábado revalidó el título de campeón continental en el concurso completo, volvió a subir a lo más alto del podio en los Europeos que se disputan en Varna (Bulgaria), tras imponerse este domingo en la final de cinco pelotas con una nota de 29,150 puntos.

El equipo español, integrado por Inés Bergua, Andrea Corral, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Salma Solaun, aventajó en 1,600 unidades a Bielorrusia, que se colgó la medalla de plata con un puntuación de 27,550.

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Completó el podio el conjunto de Israel, que logró el bronce con una calificación de 27,550 unidades, la misma que el combinado bielorruso, pero con una mejor nota en la ejecución.

España intentará sumar una nueva medalla en la final de tres aros y dos pares de mazas que se disputará este domingo y en el que las de Alejandra Quereda partirán con la mejor nota de todas las participantes. EFE

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