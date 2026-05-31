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Dos mujeres mueren ahogadas tras rescatar a un niño en una presa de Palencia

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Palencia, 31 may (EFE).- Dos mujeres han fallecido este domingo en la presa de Baños de Cerrato, en Venta de Baños (Palencia), tras rescatar a un niño que se estaba ahogando, según han confirmado los servicios de emergencias que han acudido al lugar.

Según ha comunicado el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León, sobre las 18.30 horas de la tarde han recibido una llamada en la que se indicaba que un menor se estaba ahogando y que al menos una persona adulta había acudido en su socorro pero que no podía llevar al niño a la orilla.

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Posteriormente, durante el seguimiento del incidente, la persona que alertó a los servicios de emergencia informó de que el niño había sido rescatado pero dos mujeres adultas habían fallecido.

El centro de emergencia del 1-1-2 ha avisado a los bomberos de la Diputación de Palencia, a los Bomberos de la capital palentina, a la Guardia Civil (COS) de Palencia, y a Emergencias Sanitarias (Sacyl), que ha enviado una UVI móvil al lugar.

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Los bomberos de la Diputación de Palencia han confirmado que el menor está a salvo. EFE

aaf/fsm/ie

(foto) (video)

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EFE

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