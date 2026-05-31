Espana agencias

2-1. El Castellón optará a regresar a Primera división 35 años después al ganar al Eibar

Guardar
Google icon

Castellón, 31 may (EFE).- El Castellón venció al Eibar y jugará la promoción de ascenso a Primera división, categoría que abandonó por última vez en 1991, y lo hará como sexto clasificado de la Liga Hypermotion y dejando fuera de esas eliminatorias al Burgos.

El equipo albinegro se enfrentará al Almería con el factor campo en contra, mientras que Las Palmas y Málaga jugarán el otro cruce y los vencedores de ambos enfrentamientos lucharán por la última plaza de ascenso tras tener ya plaza en Primera el Racing de Santander y el Deportivo.

PUBLICIDAD

El Castellón impuso un ritmo vertiginoso desde el primer instante, con dominio del balón y velocidad para buscar el área rival. En el minuto 5 avisó Pablo Santiago de las intenciones de los albinegros con un disparo que repelió el poste. El Eibar se defendía como podía. Jakobsen tuvo un remate que sacó Magunagoitia y Arbilla le quitó a Camara el balón en boca de gol.

Los orelluts estaban cerca de la portería del conjunto armero pero no encontraban el camino del gol. Nuevamente Magunagoitia sacó una mano salvadora ante el remate de Jakobsen y Cipenga estrelló en el travesaño un centro.

PUBLICIDAD

El marcador no se movió hasta que Calatrava asumió la responsabilidad. Sus advertencias llegaron con dos disparos desde la frontal del área que se marcharon fuera por escasos centímetros, pero a la tercera llegó la vencida.

El mediapunta del Castellón se hizo con un balón rechazado en el corazón del área y no se lo pensó, golpeó con pierna izquierda y el balón superó a la defensa y al portero, hasta llegar a las mallas, para adelantar a los albinegros en el minuto 42.

El Eibar salió con actitud más ofensiva en la segunda parte. Tras un saque de esquina puso las tablas en el marcador. Corpas recogió el rechace en la frontal del área y no se lo pensó, golpeó con pierna derecha y el balón tocó en un defensor local, lo que hizo que Matthys no pudiera llegar y el 1-1 dejara al Castellón en esos momentos fuera de los puestos de promoción en favor del Burgos.

Tan solo dos minutos después, en el 58, Antón pudo darle la vuelta al marcador pero el atacante no acertó ante Matthys cuando estaba solo en el interior del área.

Pablo Hernández movió ficha y dio entrada al campo a Suero y a Lucas Alcázar para buscar la reacción que llegó de forma instantánea. Primero Magunagoitia salvó al Eibar en un remate de Barri en un córner y, en el minuto 71, una combinación entre Calatrava y Suero, permitió al madrileño volver a adelantar a su equipo al batir con un disparo raso y cruzado que le permitía recuperar la sexta posición.

El Eibar se volcó en los últimos diez minutos, incluso con Magunagoitia sumándose al ataque en los saques de esquina a partir del minuto 87. Los visitantes tuvieron la oportunidad para igualar con un remate de Hugo García que Matthys pudo rechazar. También Bautista dispuso de un balón que cabeceó ante el portero, pero se marchó por arriba de la megta.

Ficha técnica:

2. CD Castellón: Matthys; Brignani, Alberto Jiménez, Sienra (Lucas Alcázar, min. 65); Barri, Gerenabarrena; Cipenga (Raúl Sánchez, min. 80), Calatrava (Álvaro, min. 90), Pablo Santiago (Doué, min. 80); Jakobsen (Suero, min. 65) y Camara.

1- SD Eibar: Magunagoitia; Cubero (Hugo, min.81), Arbilla, Jair Junior, Marco Moreno (Aleix, min. 65); Mada, Sergio (Javi, min. 81); Juan Bernat, Corpas, Adu Ares y Javi Martón (Bautista, min. 65).

Árbitro: Carlos Muñiz (comité aragonés). Mostró tarjeta amarilla a Juan Bernat en el Eibar.

Goles: 1-0 Calatrava, min. 42; 1-1 Corpas, min. 56; 2-1 Suero, min. 71.

Partido correspondiente a la 42ª jornada de la Liga Hypermotion disputado en el estadio SKyFi Castalia con la presencia de 14.031 espectadores.

1010914

qrg/nhp/jl

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuatro fallecidos en las carreteras, tres motoristas y un ciclista, en el fin de semana

Infobae

Temas del día de EFE España del lunes 1 de junio

Infobae

0-2. El Málaga sella su pase al 'play off' ante un Zaragoza desahuciado

Infobae

77-102. El Valencia desarbola al Barça en el Palau y será cabeza de serie en el 'play-off'

Infobae

1-0. El Burgos vence al Andorra, pero se queda fuera del 'playoff'

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos mujeres mueren al intentar rescatar a un niño de tres años que se ahogaba en una presa en Palencia

Dos mujeres mueren al intentar rescatar a un niño de tres años que se ahogaba en una presa en Palencia

Más de 100.000 colombianos acuden a las urnas en Madrid en una jornada electoral masiva de ambiente festivo: “La gente tiene muchas ganas de votar”

El histórico dirigente del PSOE Ramón Jáuregui, exministro de Zapatero, pide al partido “un congreso extraordinario urgente” al prever el “fin de un ciclo” político

Cómo votar en las elecciones presidenciales de Colombia si resides en España: horario, puntos habilitados y documentación necesaria

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

ECONOMÍA

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Si crees que, si no coges tus vacaciones, la empresa te las va a pagar, estás muy equivocado”

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Si crees que, si no coges tus vacaciones, la empresa te las va a pagar, estás muy equivocado”

Quién es Ana Torrens, la auditora que rompe el techo de cristal y se convierte en la primera mujer al frente de una ‘Big Four’ en España

La Agencia Tributaria abre sus oficinas este lunes para realizar la declaración de la Renta 2026 de manera presencial: prevé una recaudación de 24.628 millones de euros

España tendrá una nueva megabatería en un embalse de Cantabria con capacidad para generar 2.000 GWh anuales

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

DEPORTES

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions

El futbolista Sterling, detenido tras estrellarse con su Lamborghini por conducir presuntamente bajo los efectos de las drogas

Más de 300 detenidos en Francia tras la victoria del PSG y un intento de invasión al estadio parisino