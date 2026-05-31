2-1. El Castellón optará a regresar a Primera división 35 años después al ganar al Eibar

Castellón, 31 may (EFE).- El Castellón venció al Eibar y jugará la promoción de ascenso a Primera división, categoría que abandonó por última vez en 1991, y lo hará como sexto clasificado de la Liga Hypermotion y dejando fuera de esas eliminatorias al Burgos.

El equipo albinegro se enfrentará al Almería con el factor campo en contra, mientras que Las Palmas y Málaga jugarán el otro cruce y los vencedores de ambos enfrentamientos lucharán por la última plaza de ascenso tras tener ya plaza en Primera el Racing de Santander y el Deportivo.

PUBLICIDAD

El Castellón impuso un ritmo vertiginoso desde el primer instante, con dominio del balón y velocidad para buscar el área rival. En el minuto 5 avisó Pablo Santiago de las intenciones de los albinegros con un disparo que repelió el poste. El Eibar se defendía como podía. Jakobsen tuvo un remate que sacó Magunagoitia y Arbilla le quitó a Camara el balón en boca de gol.

Los orelluts estaban cerca de la portería del conjunto armero pero no encontraban el camino del gol. Nuevamente Magunagoitia sacó una mano salvadora ante el remate de Jakobsen y Cipenga estrelló en el travesaño un centro.

PUBLICIDAD

El marcador no se movió hasta que Calatrava asumió la responsabilidad. Sus advertencias llegaron con dos disparos desde la frontal del área que se marcharon fuera por escasos centímetros, pero a la tercera llegó la vencida.

El mediapunta del Castellón se hizo con un balón rechazado en el corazón del área y no se lo pensó, golpeó con pierna izquierda y el balón superó a la defensa y al portero, hasta llegar a las mallas, para adelantar a los albinegros en el minuto 42.

PUBLICIDAD

El Eibar salió con actitud más ofensiva en la segunda parte. Tras un saque de esquina puso las tablas en el marcador. Corpas recogió el rechace en la frontal del área y no se lo pensó, golpeó con pierna derecha y el balón tocó en un defensor local, lo que hizo que Matthys no pudiera llegar y el 1-1 dejara al Castellón en esos momentos fuera de los puestos de promoción en favor del Burgos.

Tan solo dos minutos después, en el 58, Antón pudo darle la vuelta al marcador pero el atacante no acertó ante Matthys cuando estaba solo en el interior del área.

PUBLICIDAD

Pablo Hernández movió ficha y dio entrada al campo a Suero y a Lucas Alcázar para buscar la reacción que llegó de forma instantánea. Primero Magunagoitia salvó al Eibar en un remate de Barri en un córner y, en el minuto 71, una combinación entre Calatrava y Suero, permitió al madrileño volver a adelantar a su equipo al batir con un disparo raso y cruzado que le permitía recuperar la sexta posición.

El Eibar se volcó en los últimos diez minutos, incluso con Magunagoitia sumándose al ataque en los saques de esquina a partir del minuto 87. Los visitantes tuvieron la oportunidad para igualar con un remate de Hugo García que Matthys pudo rechazar. También Bautista dispuso de un balón que cabeceó ante el portero, pero se marchó por arriba de la megta.

PUBLICIDAD

Ficha técnica:

2. CD Castellón: Matthys; Brignani, Alberto Jiménez, Sienra (Lucas Alcázar, min. 65); Barri, Gerenabarrena; Cipenga (Raúl Sánchez, min. 80), Calatrava (Álvaro, min. 90), Pablo Santiago (Doué, min. 80); Jakobsen (Suero, min. 65) y Camara.

PUBLICIDAD

1- SD Eibar: Magunagoitia; Cubero (Hugo, min.81), Arbilla, Jair Junior, Marco Moreno (Aleix, min. 65); Mada, Sergio (Javi, min. 81); Juan Bernat, Corpas, Adu Ares y Javi Martón (Bautista, min. 65).

Árbitro: Carlos Muñiz (comité aragonés). Mostró tarjeta amarilla a Juan Bernat en el Eibar.

Goles: 1-0 Calatrava, min. 42; 1-1 Corpas, min. 56; 2-1 Suero, min. 71.

Partido correspondiente a la 42ª jornada de la Liga Hypermotion disputado en el estadio SKyFi Castalia con la presencia de 14.031 espectadores.

1010914

qrg/nhp/jl