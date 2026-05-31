4-1. Final de campeón

Santander, 31 may (EFE).- El Racing de Santander se coronó campeón de LaLiga Hypermotion, con 82 puntos, tras vencer (4-1) al Cádiz en El Sardinero, un broche de oro para una temporada histórica culminada con el ascenso a Primera División tras catorce años de sufrimiento entre los campos de segunda y la actual Primera Federación.

El Cádiz, libre de presión tras conseguir la permanencia la semana pasada, saltó a El Sardinero sin ningún tipo de ataduras y tratando de jugar de tú a tú al Racing de Santander que, casi por inercia y gracias a los espacios que dejaba atrás su rival, no tardó en generar alguna ocasión de peligro con varias aproximaciones consecutivas al área de David Gil.

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Antes de llegar al cuarto de hora, los verdiblancos aprovecharon un error en la salida de balón de los gaditanos y Arana, al borde del área, cedió el esférico ante la llegada desde atrás de Peio Canales que, en el día de su despedida como jugador racinguista, no falló para adelantar a su equipo en el marcador.

El gol no cambió mucho la tónica del partido. Los dos equipos, con más o menos acierto, buscaban la portería rival, pero fue otra vez el Racing, a la media hora de encuentro, quien amplió su ventaja. Tras una rápida contra bien llevada entre Andrés Martín y Peio Canales, este último puso un centro al corazón del área pequeña para que Arana marcara a placer.

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Sin apenas tiempo para digerir este tanto, cinco minutos después, el delantero canario aprovechó un pase al hueco de Íñigo Vicente, en su enésima asistencia de la temporada, para con una sutil vaselina volver a batir a David Gil.

Con todo prácticamente resuelto, en la segunda parte el principal aliciente era ver si Andrés Martín podía conseguir el Pichichi de la categoría en su particular lucha con el futbolista del Almería Sergio Arribas, algo que sus compañeros tenían muy presente y claramente trataban de buscar al delantero andaluz siempre que podían.

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Entre medias, el Cádiz se sumó a la fiesta goleadora y el capitán, Álex Fernández, que se retiraba como futbolista profesional, remató al fondo de las mallas un centro desde la izquierda de García Pascual para poner algo de emoción al encuentro ya que, tras el tanto, el equipo de Idiakez pareció querer ir a por más.

Sin embargo, cuando mejor estaba el Cádiz sobre el terreno de juego, llegando constantemente al área de Ezkieta en busca de otro gol, el Racing volvió a tirar de efectividad e Íñigo Vicente se plantó delante del guardameta rival y no perdonó para subir el 4-1 al marcador.

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Ya con todo decidido, antes del pitido final, celebraciones de la grada aparte, con ola incluida, todavía hubo tiempo para vivir algunos momentos de gran emotividad, como la despedida que le brindó todo El Sardinero a Álex Fernández, o la gran ovación que recibió Peio Canales en el que probablemente fue su último partido como futbolista verdiblanco antes de regresar a la disciplina del Athletic Club de Bilbao.

Ficha técnica:

4 - Racing de Santander: Ezkieta; Sangalli (Salinas, min. 80), Mantilla, Javi Castro, Mario; Andrés Martín, Aldasoro (Sergio Martínez, min. 80), Íñigo (Suleiman, min. 53), Peio Canales (Diego Fuentes, min. 86), Íñigo Vicente; Arana (Mata, min. 53).

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1 - Cádiz CF: David Gil; Juan Díaz, Pelayo (Jorge Moré, min. 88), Iker Recio, Arribas; Ortuño (Dawda, min. 46), Álex Fernández (Moussa, min. 81), Diarra: Antoñito, Dómina (García Pascual, min. 46) y De la Rosa (Pablo Arana, min. 88).

Goles: 1-0, Peio Canales, min. 14; 2-0, Arana, min.29; 3-0, Arana, min. 34; 3-1, Álex Fernández, min. 57; 4-1, Íñigo Vicente, min. 73.

Árbitro: Alejandro Morilla (colegio navarro).

Incidencias: Partido de la cuadragésimo segunda jornada de la Liga Hypermotion celebrado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 22.194 espectadores.

EFE

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