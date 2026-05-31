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1-2. Las Palmas no falla en Riazor y jugará la promoción de ascenso

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A Coruña, 31 may (EFE).- La UD Las Palmas sacó su billete para la promoción de ascenso a LaLiga EA Sports después de vencer en Riazor (1-2) a un Deportivo con muchas rotaciones en su once tras asegurarse el pasado domingo su regreso a la máxima categoría.

Ganó el que más lo necesitaba. El Dépor, todavía de resaca después de una semana de celebración, entró muy relajado al duelo y antes del minuto 20 ya perdía 0-2, algo impensable en la era de Antonio Hidalgo.

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Kirian Ramírez abrió el marcador en el minuto 7, tras un desajuste defensivo de la zaga local, y Marvin amplió la renta canaria con un zapatazo que colocó cerca de una escuadra.

El equipo de Luis García, muy organizado, procuró no equivocarse en el pase para evitar las transiciones del rival. Apenas había ocasiones. Pero un fallo de Mika Mármol en el despeje lo explotó el neerlandés Zakaria Eddahchouri para darle algo de emoción al encuentro tras un gran remate cruzado, después de una buena asistencia de Stoichkov.

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Cristian Herrera, al filo del descanso, casi castiga a su exequipo, al que volvió a amenazar nada más reanudarse la segunda parte con un remate que desvió Horkas. Poco después, fue Jesé el que tuvo la sentencia, pero Germán Parreño, una de las novedades en el once del conjunto gallego, le robó el balón en el mano a mano.

El carrusel de cambios hizo que el ritmo del partido decayese. El Dépor, que conocía el resultado de Santander, apenas apretaba, pues no podía ser campeón si no fallaba el Racing, que venció 4-1.

A Las Palmas le urgía conservar la victoria porque todos sus rivales directos estaban haciendo los deberes. Amatucci hizo el 1-3, pero fue anulado por falta previa a Patiño. Más sufrimiento para la afición amarilla.

Pero el Dépor no apretó. No pasó nada en los últimos minutos, más allá de la invasión de campo de los aficionados deportivistas para celebrar su regreso a Primera ocho años después.

- Ficha técnica:

1 - RC Deportivo: Germán Parreño; Ximo Navarro, Arnau Comas (Samu, min.80), Dani Barcia, Escudero (Quagliata, min.70); José Ángel (Patiño, min.70), Mario Soriano (Riki, min.53); Stoichkov, Noe Carrillo, Cristian Herrera (Luismi Cruz, min.72); y Zakaria Eddahchouri.

2 - UD Las Palmas: Dinko Horkas; Marvin Park, Álex Suárez (Herzog, min.86), Mármol, Enrique Clemente, Kirian Rodríguez (Iñaki, min.86), Amatucci; Taisei Miyashiro, Manu Fuster (Bravo, min.71), Estanis Pedrola (Jonathan Viera, min.60); Jesé (Benedetti, min.71)

Goles: 0-1, m.7: Kirian; 0-2, m.18: Marvin. 1-2, m.27: Zakaria Eddahchouri.

Árbitro: Eder Mallo Fernández (comité vasco). Amonestó con cartulina amarilla a Zakaria Eddahchouri (min.40) por parte del Deportivo.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 42 de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio municipal de Riazor ante 29.795 espectadores. EFE

dmg-maf/ism

(foto)

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