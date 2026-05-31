Espana agencias

Sánchez, tras el cuarto triunfo electoral del Partido Laborista de Malta: "Los maltenses dicen sí a la socialdemocracia"

Guardar
Google icon
Imagen QJNXI3FGEVGQTLEUDDI5HCUN3I

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado al primer ministro de Malta y líder del Partido Laborista, Robert Abela, después de que su partido haya ganado las elecciones legislativas celebradas este sábado en la isla. "Los maltenses dicen sí a la socialdemocracia", ha celebrado.

"Con una amplia participación en las elecciones celebradas ayer, los malteses dicen sí a la socialdemocracia", ha señalado este domingo Sánchez a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

PUBLICIDAD

Así se ha expresado el líder del Ejecutivo tras el resultado de los comicios en Malta, donde el Partido Laborista liderado por Abela ha logrado su cuarto mandato consecutivo en la isla, lo que supone un hito histórico en la política maltesa.

Sánchez ha dado así la enhorabuena al primer ministro de Malta por su victoria. "Seguiremos trabajando juntos, en la UE, por la mejora de la vida de nuestros ciudadanos. Más derechos, más Europa, más progreso", ha reivindicado.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trabajadores de Pascual protestan con corte vía en su planta en Gurb (Barcelona)

Infobae

Tres sindicatos de docentes valencianos permanecen en la Conselleria por falta de acuerdo

Infobae

28-41. El Barcelona no permite concesiones en Logroño y finaliza la Liga Asobal invicto

Infobae

Ecuador convoca a 24 jugadoras para fechas decisivas rumbo al Mundial de Brasil 2027

Infobae

Perú convoca a Maxloren Castro para amistosos con Haití y España

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Más de 100.000 colombianos acuden a las urnas en Madrid en una jornada electoral masiva de ambiente festivo: “La gente tiene muchas ganas de votar”

Más de 100.000 colombianos acuden a las urnas en Madrid en una jornada electoral masiva de ambiente festivo: “La gente tiene muchas ganas de votar”

El histórico dirigente del PSOE Ramón Jáuregui, exministro de Zapatero, pide al partido “un congreso extraordinario urgente” al prever el “fin de un ciclo” político

Cómo votar en las elecciones presidenciales de Colombia si resides en España: horario, puntos habilitados y documentación necesaria

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

Pedro Sánchez reitera que gobernará hasta 2027 “y más allá” y acusa a la oposición “marrullera” de “malas prácticas” para derribar al Gobierno

ECONOMÍA

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Si crees que, si no coges tus vacaciones, la empresa te las va a pagar, estás muy equivocado”

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Si crees que, si no coges tus vacaciones, la empresa te las va a pagar, estás muy equivocado”

Quién es Ana Torrens, la auditora que rompe el techo de cristal y se convierte en la primera mujer al frente de una ‘Big Four’ en España

La Agencia Tributaria abre sus oficinas este lunes para realizar la declaración de la Renta 2026 de manera presencial: prevé una recaudación de 24.628 millones de euros

España tendrá una nueva megabatería en un embalse de Cantabria con capacidad para generar 2.000 GWh anuales

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

DEPORTES

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions

El futbolista Sterling, detenido tras estrellarse con su Lamborghini por conducir presuntamente bajo los efectos de las drogas

Más de 300 detenidos en Francia tras la victoria del PSG y un intento de invasión al estadio parisino