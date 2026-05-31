2-0. El Tenerife Femenino vence al Dépor Abanca y asegura la cuarta plaza de la Liga F

Santa Cruz de Tenerife, 31 may (EFE).- El CD Tenerife Femenino ha sellado el cuarto puesto de la Liga F tras vencer por 2-0, con goles de Koko y Gramaglia, al Deportivo Abanca en la última jornada.

Con la cuarta plaza del campeonato liguero en juego, el Tenerife Femenino salió a asegurarlo desde el principio, agitando el avispero con un gol de Paulina Gramaglia en la primera acción del partido (m.1), que tuvo que ser anulado por una falta previa de Yerliane Moreno, que había arrollado a Marina Artero, propiciándole un codazo fortuito en la acción previa al tanto.

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Las locales mantuvieron esa dinámica ofensiva, sobre todo por la banda de Zaremba, que tuvo varios acercamientos al área rival con peligro, siendo el más relevante uno en el que puso un centro pasado hacia la posición de Violeta Quiles, que llegaba en segunda línea al segundo palo, que pudo haber supuesto el primero de las blanquiazules, pero se fue desviado el intento (m.13).

Koko tuvo en sus botas la ocasión más clara del primer tiempo tras un pase entre líneas que le dejó sola frente a Yohana, que salió a achicar a la perfección e hizo dudar a la delantera marfileña, reduciendo así el espacio entre las dos y obligando a la '2' a definir algo apurada, estrellando el balón en el cuerpo de la guardameta rival, que salvó a las suyas de encajar el primero.

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Gramaglia volvió a agitar las redes a la media hora de juego, pero el gol fue invalidado de nuevo porque en el momento del centro de Zaremba, la pelota había sobrepasado la línea de fondo completamente, dando saque de puerta para el Depor tras ir a ver la acción repetida en el monitor del VAR (m.33).

El partido se iría al descanso con alguna que otra ocasión más por parte de ambos conjuntos, pero ninguna que generase peligro real de cambiar el electrónico, aunque el dominio del esférico era algo mayor por parte de las visitantes, que practicaron posesiones más largas que las locales.

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Tras el descanso, las tinerfeñas salieron con el mismo ímpetu que en los primeros 45 minutos y consiguieron materializar legalmente la primera acción de la segunda parte, con un buen gol de Koko, que se anticipó a las defensoras del Depor y mandó al fondo de las mallas el envío de su compañera Violeta Quiles.

A los pocos minutos, el Tenerife tuvo otro acercamiento por la banda de Zaremba que puso un centro que buscaba a Natalia Ramos, que no pudo llegar por un agarrón de Artero que le hizo ir al suelo, acción que fue revisada en el VAR minutos después y dictaminado finalmente como penalti, que transformó Gramaglia (m.56), poniendo así el 2-0.

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Este tanto le dio calma al conjunto local, que había empezado bien la segunda parte, pero que quería remediar lo vivido en la primera, en la que tuvo ocasiones de gol, pero no mucha fluidez en el juego y sin el dominio de la posesión de manera clara.

Con la tranquilidad de conocer el resultado del Atlético de Madrid, que perdió su duelo contra la Real Sociedad por 2-0, y tener el control del partido en el Rodríguez López, las de Yerai Martín se adueñaron de la pelota y practicaron un fútbol más asociativo, sin prescindir de acciones de ataque, que mantuvieron durante todo el segundo tramo.

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En el minuto 84 se dio el cambio de María Estella por Elba, para que la futbolista blanquiazul pudiera despedirse de su afición, en el verde del Rodríguez López y jugando, por fin, un partido en esta temporada y celebrando la certificación de ese cuarto puesto en la Liga F en la undécima temporada consecutiva del representativo en la Primera División del fútbol femenino nacional.

Ficha técnica:

2 - CD Tenerife Femenino: Nay Cáceres; Zaremba, Cinta (Castelló m.75), Elba (María Estella m.84), Fatou, Aithiara; Koko Ange (Jenni López m.75), Yerliane Moreno (Pola m.75), Natalia Ramos, Violeta Quiles (Claudia Blanco m.64); Gramaglia.

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0 - Deportivo Abanca: Yohana; Ortíz (Barth m.60), Marina Artero (Novo m.60), Elena Vázquez, Monteagudo; Paula Gutiérrez, Henar (Lucía m.73), Espe Pizarro; Ainhoa Marín, Marisa (Millene m.60), Bárbara (Lía m.73).

Goles: 1-0, M.46: Koko Ange. 2-0, M.57: Gramaglia.

Árbitro: Alicia Espinosa (Comité Territorial Madrileño). Amonestó a las visitantes Artero (m.56) y Novo (m.71).

Incidencias: Partido de la trigésima jornada de la Liga F disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López ante 1.927 espectadores. EFE

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