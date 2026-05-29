Espana agencias

Todo comenzó con una silla de plástico: el fenómeno Bad Bunny llega a Madrid

Guardar
Google icon

Madrid, 29 may (EFE).- Madrid se prepara para recibir a Bad Bunny, un fenómeno cultural que tiene programados a partir de este sábado diez conciertos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, una historia que comenzó hace un año con la publicación en sus redes de la foto de una enigmática silla de plástico, su forma de anunciar las actuaciones de su último disco.

Estrella de la 'Super Bowl' de este año y el artista más escuchado en 2025 en la plataforma Spotify, Bad Bunny llega a Madrid tras los dos conciertos exitosos y multitudinarios en el Estadi Olímpic de Barcelona, con las siguientes fechas programadas: 30 y 31 de mayo, 2 y 3 de junio, y también 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.

PUBLICIDAD

En total, el puertorriqueño ha vendido 600.000 entradas en España, el inicio del tramo europeo de su gira mundial 'Debí tirar más fotos', que incluye plazas como Bruselas, Lisboa, Londres o París.

Horas de especulaciones en mayo de 2025 precedieron al anuncio oficial de las primeras fechas de conciertos en España, a raíz de que el artista publicara en sus redes sociales sendas fotos de una silla de plástico blanca -en homenaje a sus raíces culturales- frente al Stadi Olimpic y al Metropolitano.

PUBLICIDAD

Un año después, llega a Madrid la gira de 'Debí tirar más fotos', el disco homenaje a su país y compuesto por 17 canciones en las que fusiona reguetón con géneros tradicionales puertorriqueños como la salsa y la plena.

Así se refleja en cada escenario -y el Metropolitano no será menos- donde se instala la 'casita', una estructura escenográfica que recuerda a la típica vivienda puertorriqueña, cuyo tejado se convierte también en un escenario y desde donde los invitados VIP disfrutan del concierto.

Los conciertos de Benito Antonio Martínez Ocasio (Bayamón, 1994) coinciden con parte de la visita del papa León XIV, que desarrolla un viaje apostólico a España del 6 al 12 de junio con una primera parada en la capital española, seguida de Barcelona y Canarias.

Así, el concierto del sábado 6 de junio de Bad Bunny comenzará al mismo tiempo que la gran vigilia de oración con jóvenes que tiene prevista el papa en la madrileña plaza de Lima, es decir, a una distancia de 14 kilómetros.

Los dos eventos, que además compartirán fecha con la 84 Feria del Libro de Madrid, han obligado a organizar un gran despliegue en la capital, con ampliación de horarios y frecuencias en el Metro, gratuidad en los autobuses de la EMT y un dispositivo especial de tráfico y seguridad.

En cuanto a la ocupación hotelera, León XIV y Bad Bunny -que no visitaba España desde 2019- elevan al 82 % la ocupación en Madrid del 5 al 9 de junio, de acuerdo a las previsiones de los empresarios de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM).

La asociación ha destacado sendos acontecimientos, "muy diferente" pero "dinamizadores de la ciudad", suponiendo un impacto directo en la demanda hotelera, en especial durante el fin de semana, según el comunicado de prensa emitido. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Consejo Consultivo andaluz avala la nulidad de la licencia hotel El Algarrobico (Almería)

Infobae

Educación y sindicatos retoman la negociación en Cataluña para intentar llegar a acuerdos

Infobae

Fernández-Vidal (física): Como ciudadanos debemos saber cómo funciona la tecnología

Infobae

Vall d’Hebron avala la seguridad de las vacunas vivas en pacientes con esclerosis múltiple

Infobae

Vigo acoge el desfile del Día de las Fuerzas Armadas en el que debuta la princesa Leonor

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El papel de la Costa del Sol en la red de 200 millones de euros del capo de la mafia siciliana Matteo Messina Denaro

El papel de la Costa del Sol en la red de 200 millones de euros del capo de la mafia siciliana Matteo Messina Denaro

La Justicia reconoce el derecho de una ciudadana salvadoreña a obtener la nacionalidad española por origen sefardí tras validar documentos emitidos en el extranjero

Iago Moreno, sociólogo: “El odio y acoso de los trolls generan más datos y dinero para los dueños de las redes sociales”

Renfe se gastará 205.000 euros en programas informáticos más modernos para gestionar “incidencias” en las elecciones sindicales y controlar a los trabajadores que hagan huelgas

“Pongamos fin a este fango de la única manera posible”: el “quien pueda hacer que haga” de Pedro Sánchez que puso en marcha a Cerdán y las cloacas socialistas

ECONOMÍA

Las rebajas al IVA de luz y gas contienen la inflación en el 3,2% en su último mes en vigor

Las rebajas al IVA de luz y gas contienen la inflación en el 3,2% en su último mes en vigor

Los trabajadores del sector energético ganaron casi el doble que la media nacional en 2024

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de mayo

El euríbor acelera su subida en mayo al 2,80% y dispara las cuotas de las hipotecas: se encarecen hasta 1.300 euros al año

Los españoles se decantan cada vez más por retrasar la jubilación y la anticipada pierde peso: así cambiará el retiro del mercado laboral en los próximos años

DEPORTES

Las promesas cumplidas y las incumplidas de Florentino Pérez en las elecciones de 2009, cuando empezó su segunda era en el Real Madrid

Las promesas cumplidas y las incumplidas de Florentino Pérez en las elecciones de 2009, cuando empezó su segunda era en el Real Madrid

Fuga de talento en el FC Barcelona: el equipo femenino gana todo pero pierde a sus estrellas por los problemas económicos del masculino

Hazard desvela cómo entrena José Mourinho: la comparación con Zidane y Conte y la posibilidad de que sea entrenador

Ni Fórmula 1 ni MotoGP: este es el deporte en el que se alcanza la velocidad máxima más alta

Vinícius Jr. se sincera antes del Mundial 2026: su futuro en el Real Madrid, la relación con Florentino Pérez, Mbappé, Neymar o Endrick y su cuenta pendiente