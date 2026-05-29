Ray Zapata tiene dos objetivos: los Campeonatos de Europa y los JJOO de Los Ángeles 2028

Inés Gutiérrez González

Madrid, 29 may (EFE).- Ray Zapata ya tiene marcada la hoja de ruta de sus objetivos en el tramo final de su carrera: los próximos Campeonatos de Europa de Croacia en agosto y llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 con opciones de luchar por las medallas

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A sus 33 años, el hispanodominicano, subcampeón olímpico en Tokio 2020, esta experimentando un cambio radical en sus entrenamientos, algo que pactó con la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG).

Viajó a Panamá para formarse con un entrenador personal que le ayuda en la preparación y aprendizaje de nuevos movimientos de gimnasia.

Durante una entrevista con EFE por videollamada, se marcó dos objetivos: poder pelear por título de campeón de Europa en Zagreb (Croacia) del 19 al 23 de agosto próximo y llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

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"En esta última etapa de mi carrera deportiva de cara a Los Ángeles, he decidido cambiar un poco el método de entrenamiento y mi formación como deportista", señaló.

Su estancia en Panamá le supone un "sacrificio" debido a la distancia con su familia y estar separado de sus hijos.

"Es un esfuerzo que he decidido hacer porque quiero conseguir mi máximo potencial para poder seguir peleando por estar entre los mejores del mundo", aseguró.

Otro de los grandes objetivos que se marca Zapata es recuperar la originalidad en los ejercicios en un deporte que considera que se ha quedado bastante "estancado" en las pruebas de suelo. "Todos los ejercicios son iguales. Nadie hace nada original", afirmó.

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Por eso, en Panamá trabaja para recuperar sus movimientos característicos e incluso planteó la posibilidad de crear un nuevo 'Zapata' que le permita destacar sobre el resto dentro del circuito internacional.

El gimnasta español ya cuenta con dos elementos acrobáticos de alta dificultad dentro del código de puntuación. El 'Zapata I', es un doble mortal adelante con un giro y medio nventado en 2017 y que le permitió ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio.

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También creó el 'Zapata II', una evolución compleja del primero que la Federación Internacional de Gimnasia aprobó en 2021.

"Mi gimnasia siempre ha sido diferente y lo que busco es volver a innovar y poder sorprender en el tapiz", dijo Ray a EFE, y mostró su malestar con el actual código de puntuación porque considera que penaliza la creatividad y favorece ejercicios cada vez más parecidos entre sí.

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"Han limitado mucho la gimnasia. Movimientos muy difíciles tienen el mismo valor que otros más básicos, si alguien es capaz de hacer algo único y perfecto, no deberían vetarlo. Eso hace crecer el deporte", subrayó.

Dentro de su preparación, destina una parte importante al cuidado de su salud mental con psicólogos porque para él todo debe ir en "consonancia". "Si tu cabeza no va bien, el cuerpo tampoco te puede acompañar", destacó.

Zapata utiliza esas herramientas en lo deportivo y en el día a día, ya que le ayuda a mantener las ideas "claras".

"Además, es importante la nutrición, el entrenamiento físico. Tienes que tener un grupo de personas, un equipo de personas bien formado a tu alrededor, pero lo más importante para creo que es la salud mental", insistió Zapata.

Uno de los elementos que mejoraron su capacidad como deportista son los suplementos, que le aportan numerosos beneficios, como poder "descansar", "activarse" o "regenerar" los músculos después de un entrenamiento.

"Es importante saber cuando estás consumiendo una suplementación, saber qué es lo que estás consumiendo y en qué es en lo que te está ayudando realmente y si es bueno para ti, porque no todos los cuerpos son iguales y no funciona igual en cada cuerpo", explicó.

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El gimnasta admitió que durante varios años desconfió de estos suplementos, hasta que empezó a notar "mejoras" en su recuperación y rendimiento.

Zapata considera que estos suplementos, una buena alimentación en conjunto con un buen entrenador, psicólogo y todo en equilibrio es lo que marca la diferencia para ganar.

Sobre el dopaje, fue tajante: "Los Juegos Olímpicos deberían ser deporte limpio. Hay gente que trabaja muchísimo y se queda fuera por culpa de tramposos".

Además, mostró su preocupación por la normalización de sustancias para potenciar el rendimiento deportivo porque es un mensaje "erróneo" para los jóvenes deportistas.

Zapata cree que los jóvenes deportistas actuales cuentan con mejores medios que nunca, ya que a su generación le tocó luchar "bastante" para obtener cualquier posibilidad, método, material e instalaciones.

"Tenemos más profesionales, infraestructuras, material, tecnología, y sin embargo creo que los jóvenes no terminan de aprovechar todo eso que está sucediendo y de lo que gozan ahora", dijo Zapata.

También señaló que la suya era una generación más constante para conseguir sus logros y tenía una mentalidad competitiva "más fuerte", ya que los entrenadores exigían un nivel muy alto para poder estar en un Centro de Alto Rendimiento o ser seleccionado para ir con España.

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"A mí se me sigue poniendo en duda si tengo potencial o no para poder llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles o siquiera para llegar al Campeonato de Europa. Frente a todas esas dudas, tú tienes que seguir trabajando, pero para ti mismo", destacó.

Aun así, aseguró que sigue ayudando a los jóvenes constantemente cuando entrena con ellos: "Estoy siempre encima de ellos y diciéndoles que peleen porque tienen mucho potencial".

Después de tres Juegos Olímpicos, dos finales olímpicas y una medalla de plata, Zapata está convencido de que aún puede competir al máximo nivel.

"Si lo hiciste una vez, puedes volver hacerlo", ese es su lema, que habla de crecimiento porque para él el fracaso es "no intentarlo".

Cada error, cada caída o cada competición perdida forman parte del proceso para conseguir su objetivo final porque "si estás trabajando para crecer, eso ya es el éxito", sentenció Ray Zapata. EFE