Moncho Fernández: "Es un día de disfrutar y de celebrar"

Girona, 29 may (EFE).- El técnico del Bàsquet Girona, Moncho Fernández, ha considerado tras la victoria de este viernes contra el Asisa Joventut (82-77) que es "un día de disfrutar y de celebrar" porque el equipo ha conseguido su mejor clasificación en la Liga Endesa (12º) y su récord de triunfos (14).

Ha reivindicado el "esfuerzo" de sus jugadores durante todo el curso y ha añadido que "hay que valorar lo que hemos hecho porque estar en la ACB es muy difícil", con el ejemplo del descenso del Dreamland Gran Canaria.

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"Muchas veces parece que siempre tenemos todos el mismo discurso cuando decimos que esta liga es muy complicada porque cualquiera puede ganar a cualquiera y porque los equipos de abajo son muy buenos, pero queda demostrado cuando un equipo del potencial del Gran Canaria desciende al final de 34 partidos", ha afirmado.

El entrenador gallego también ha destacado que el Girona debe seguir el mismo camino que hasta ahora para seguir creciendo y ha admitido que está "súper feliz" en la ciudad y que "hablar catalán es la forma de dar las gracias al país que me ha acogido y me ha dado trabajo, respeto y calor".

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Sobre el partido, Moncho ha celebrado que el equipo ha tenido acierto en el triple (46%) y ha superado un problema que "arrastrábamos" de los últimos cuatro partidos. EFE

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