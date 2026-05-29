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Luis Enrique: "No hay mayor motivación que jugar esta final"

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Redacción deportes, 29 may (EFE).- El entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, dijo este viernes que no necesitó utilizar las palabras de su colega Mikel Arteta, que afirmó que el Arsenal será campeón de Europa este sábado, para motivar a sus futbolistas porque "no hay mayor motivación que jugar esta final" de la Liga de Campeones.

"Creo que en este partido no hay un favorito", dijo el técnico español, y señaló que PSG y Arsenal, "más que dos ideas diferentes de fútbol, desarrollan dos caminos para llegar al mismo propósito".

"Ellos también marcan muchos goles y nosotros también defendemos bien", destacó en relación al duelo entre el equipo más goleador de la competición y el menos goleado.

Luis Enrique alabó el trabajo de Arteta, aseguró que el Arsenal mereció ganar la liga inglesa pese a la presión del Manchester City y no quiso valorar las declaraciones del técnico vasco, que dijo que el sábado su equipo será campeón de Europa.

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"No necesito poner eso a mis jugadores en el vestuario. No hay mayor motivación que jugar esta final", aseguró.

Más que las declaraciones de los rivales, el entrenador asturiano se fijó en los aficionados y dijo que "merecen que se esté concentrado a tope".

Luis Enrique considera que su equipo ha mostrado la mejor versión en toda Europa: "En los ocho últimos partidos en Europa hemos mostrado el equipo que somos. Hemos dominado la mayoría de los partidos y cuando ha sido necesario hemos sabido sufrir. Y estamos en nuestra segunda final, algo muy difícil para todos los equipos e histórico para nosotros".

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"El año pasado hicimos historia, ahora queremos seguir siendo los mejores", añadió.

"En los últimos tres años hemos demostrado que somos un equipo que sabe jugar, que disfruta compitiendo y que tiene una gran constancia", resaltó Luis Enrique, que recordó que su equipo "es el actual campeón" y que "ningún otro ha tenido un calendario más difícil". Eso "ha generado sufrimiento", pero también "nos ha hecho crecer", apostilló. EFE

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