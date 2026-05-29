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Junts "espera" que Sánchez convoque elecciones, como piden cada vez "más partidos"

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Barcelona, 29 may (EFE).- La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado que en Junts no "esperan nada más que no sea" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones ante los escándalos judiciales que salpican al PSOE, como cree que piden cada vez "más partidos", como el PNV.

Así se ha pronunciado en una entrevista en La 1 este viernes, al ser preguntada por si esperan un acercamiento del PP a Junts para que los de Carles Puigdemont apoyen una moción de censura contra el Gobierno.

"No estamos aquí para poner y sacar gobiernos", ha añadido Nogueras, y ha afirmado que forma parte de la "historia de España" que un Gobierno caiga por "corrupción" y el siguiente incurra en lo mismo.

Sin embargo, ha subrayado que Junts no puede activar ni el "botón" de las elecciones ni el de la moción de censura, un tema sobre el que ha sostenido que hay "mucha propaganda y muchos titulares" pero ninguna concreción.

Todo ello, después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya asegurado que hará "todo lo posible" para cambiar el Gobierno. "Cuando digo todo es todo", apostilló el líder del PP, que necesitaría a los siete diputados de Junts para que la moción saliera adelante.

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Por otro lado, Nogueras ha recordado que, cuando el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont perdió la mayoría en el Parlament al retirarle la CUP su apoyo en 2016, se sometió a una cuestión de confianza "con valentía y sin complejos".

La portavoz de Junts ha desdeñado el argumento de que hay que evitar elecciones porque "lo que viene es peor", en referencia a un posible ejecutivo del PP y Vox, porque cree que eso "lo tiene que escoger la gente".

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También ha lamentado que se sitúe en su partido la "responsabilidad" sobre el futuro del Gobierno español, y ha reiterado que su formación no tiene vocación de "sostener a nadie", sino de pactar medidas que beneficien a los catalanes.

Después de que dirigentes del PSOE hayan atribuido a "maniobras" las causas judiciales en curso, Nogueras ha recordado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fue pactado "hace no demasiado tiempo" entre PP y PSOE.

"La mano derecha no puede estar diciendo que no sabe lo que hace la izquierda y al revés, son lo mismo", ha dicho.

También ha exigido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, dar "explicaciones" sobre la petición del juez del caso Leire en la Audiencia Nacional para que los socialistas entreguen documentación de la campaña publicitaria de las catalanas de 2024.

Nogueras ve en esa causa "indicios graves" de que la trama pudo afectar al Govern de Salvador Illa. "Él ganó unas elecciones en Cataluña y aparecen indicios de que lo hizo haciendo guerra sucia contra la oposición, contra Junts", ha afirmado. EFE

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EFE

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