Greenpeace pide la demolición inmediata de El Algarrobico tras el dictamen del Consultivo

Almería, 29 may (EFE).- Greenpeace ha celebrado el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía favorable a la nulidad de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), y ha anunciado que solicitará “de forma inmediata” al Ayuntamiento la demolición del inmueble al considerar que ya “no hay obstáculos administrativos” para ello.

La organización ecologista ha reaccionado este viernes al dictamen emitido por el Consejo Consultivo que avala la revisión de oficio impulsada por el Ayuntamiento de Carboneras para dar cumplimiento a las sentencias judiciales que obligan a ello y concluye que la licencia de obras concedida en 2003 a Azata del Sol es nula de pleno derecho.

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El órgano consultivo fundamenta esa conclusión en que el hotel fue autorizado sobre suelo no urbanizable protegido conforme al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y que la licencia vulneró además la servidumbre de protección de costas.

En un comunicado, Greenpeace ha asegurado que la anulación de la licencia llega “tras más de 20 años y medio centenar de sentencias” y ha defendido que el dictamen supone “un paso decisivo para el fin de la impunidad en nuestras costas”.

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La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, ha afirmado que la organización celebra “mucho más que la anulación de un permiso de obras” y ha sostenido que el pronunciamiento debe marcar “un punto de inflexión” ante la crisis ambiental y climática.

“Hoy celebramos mucho más que la anulación de un permiso de obras; celebramos el fin de la impunidad en nuestras costas”, ha señalado Saldaña.

Por su parte, el coordinador de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero, ha sostenido que “ya no quedan más excusas” para derribar el edificio y ha reclamado la entrada de maquinaria para recuperar el espacio del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. “El dictamen no es una sugerencia, es el acta de defunción legal del hotel”, ha manifestado.

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La organización ecologista interpreta que el dictamen culmina el camino marcado por el Tribunal Supremo, que en 2016 declaró que el paraje de El Algarrobico era suelo protegido no urbanizable desde 1994, y por la sentencia que obligó al Ayuntamiento de Carboneras a tramitar la revisión de oficio de la licencia concedida en enero de 2003.

No obstante, el Consejo Consultivo no ordena el derribo del hotel. Su dictamen avala jurídicamente la nulidad de la licencia municipal de obras y respalda la propuesta de revisión de oficio tramitada por el Ayuntamiento. EFE

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