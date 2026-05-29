Espana agencias

Greenpeace pide la demolición inmediata de El Algarrobico tras el dictamen del Consultivo

Guardar
Google icon

Almería, 29 may (EFE).- Greenpeace ha celebrado el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía favorable a la nulidad de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), y ha anunciado que solicitará “de forma inmediata” al Ayuntamiento la demolición del inmueble al considerar que ya “no hay obstáculos administrativos” para ello.

La organización ecologista ha reaccionado este viernes al dictamen emitido por el Consejo Consultivo que avala la revisión de oficio impulsada por el Ayuntamiento de Carboneras para dar cumplimiento a las sentencias judiciales que obligan a ello y concluye que la licencia de obras concedida en 2003 a Azata del Sol es nula de pleno derecho.

PUBLICIDAD

El órgano consultivo fundamenta esa conclusión en que el hotel fue autorizado sobre suelo no urbanizable protegido conforme al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y que la licencia vulneró además la servidumbre de protección de costas.

En un comunicado, Greenpeace ha asegurado que la anulación de la licencia llega “tras más de 20 años y medio centenar de sentencias” y ha defendido que el dictamen supone “un paso decisivo para el fin de la impunidad en nuestras costas”.

PUBLICIDAD

La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, ha afirmado que la organización celebra “mucho más que la anulación de un permiso de obras” y ha sostenido que el pronunciamiento debe marcar “un punto de inflexión” ante la crisis ambiental y climática.

“Hoy celebramos mucho más que la anulación de un permiso de obras; celebramos el fin de la impunidad en nuestras costas”, ha señalado Saldaña.

Por su parte, el coordinador de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero, ha sostenido que “ya no quedan más excusas” para derribar el edificio y ha reclamado la entrada de maquinaria para recuperar el espacio del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. “El dictamen no es una sugerencia, es el acta de defunción legal del hotel”, ha manifestado.

La organización ecologista interpreta que el dictamen culmina el camino marcado por el Tribunal Supremo, que en 2016 declaró que el paraje de El Algarrobico era suelo protegido no urbanizable desde 1994, y por la sentencia que obligó al Ayuntamiento de Carboneras a tramitar la revisión de oficio de la licencia concedida en enero de 2003.

No obstante, el Consejo Consultivo no ordena el derribo del hotel. Su dictamen avala jurídicamente la nulidad de la licencia municipal de obras y respalda la propuesta de revisión de oficio tramitada por el Ayuntamiento. EFE

mma/bfv/crf

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La inflación se mantiene en el 3,2 % en mayo, la misma tasa que el mes anterior

Infobae

Sánchez usa datos económicos para contrastar "la realidad" del país y el "ruido mediático"

Infobae

El descanso de León XIV en España: la Nunciatura Apostólica y palacios episcopales

Infobae

La Bolsa española sube el 0,58 % pendiente del acuerdo de paz en Irán y datos de inflación

Infobae

Papamóvil clásico y 'buggies' de golf, los vehículos que utilizará León XIV en España

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El papel de la Costa del Sol en la red de 200 millones de euros del capo de la mafia siciliana Matteo Messina Denaro

El papel de la Costa del Sol en la red de 200 millones de euros del capo de la mafia siciliana Matteo Messina Denaro

La Justicia reconoce el derecho de una ciudadana salvadoreña a obtener la nacionalidad española por origen sefardí tras validar documentos emitidos en el extranjero

Iago Moreno, sociólogo: “El odio y acoso de los trolls generan más datos y dinero para los dueños de las redes sociales”

Renfe se gastará 205.000 euros en programas informáticos más modernos para gestionar “incidencias” en las elecciones sindicales y controlar a los trabajadores que hagan huelgas

“Pongamos fin a este fango de la única manera posible”: el “quien pueda hacer que haga” de Pedro Sánchez que puso en marcha a Cerdán y las cloacas socialistas

ECONOMÍA

Las rebajas al IVA de luz y gas contienen la inflación en el 3,2% en su último mes en vigor

Las rebajas al IVA de luz y gas contienen la inflación en el 3,2% en su último mes en vigor

Los trabajadores del sector energético ganaron casi el doble que la media nacional en 2024

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de mayo

El euríbor acelera su subida en mayo al 2,80% y dispara las cuotas de las hipotecas: se encarecen hasta 1.300 euros al año

Los españoles se decantan cada vez más por retrasar la jubilación y la anticipada pierde peso: así cambiará el retiro del mercado laboral en los próximos años

DEPORTES

Las promesas cumplidas y las incumplidas de Florentino Pérez en las elecciones de 2009, cuando empezó su segunda era en el Real Madrid

Las promesas cumplidas y las incumplidas de Florentino Pérez en las elecciones de 2009, cuando empezó su segunda era en el Real Madrid

Fuga de talento en el FC Barcelona: el equipo femenino gana todo pero pierde a sus estrellas por los problemas económicos del masculino

Hazard desvela cómo entrena José Mourinho: la comparación con Zidane y Conte y la posibilidad de que sea entrenador

Ni Fórmula 1 ni MotoGP: este es el deporte en el que se alcanza la velocidad máxima más alta

Vinícius Jr. se sincera antes del Mundial 2026: su futuro en el Real Madrid, la relación con Florentino Pérez, Mbappé, Neymar o Endrick y su cuenta pendiente