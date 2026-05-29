El director de Tráfico destaca que el carné por puntos salvó 10.000 vidas en sus 20 años

Madrid, 29 may (EFE).- El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha destacado que el carné de conducir por puntos, que este 2026 cumple 20 años, "ha salvado más de diez mil vidas" y ha recordado que, "mientras en 2006 morían algo más de once personas cada día por accidentes en las carreteras, hoy fallecen cuatro".

Pere Navarro ha pronunciado estas palabras en el acto de entrega de la 18 edición de los premios Ponle Freno de Atresmedia y Fundación Axa, celebrado este viernes en el Senado, en el que ha recibido una mención de honor en el 20 aniversario este año de la implementación del carné de conducir por puntos en España, durante su primera etapa al frente de la Dirección General de Tráfico (DGT).

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En su discurso Navarro ha dicho que en este periodo "aprendimos que los siniestros son evitables, que si otros países lo habían hecho nosotros podíamos, que la seguridad vial es una prioridad, que hacer cumplir la ley es la forma más eficaz para reducir los accidentes, la autorresponsabilidad, que al ciudadano si se le explican bien las cosas responde y que todo es posible si remamos en la misma dirección".

Por su parte, el presidente del Senado, Pedro Rollán, que ha clausurado el acto, ha valorado el consenso y el acuerdo de diferentes grupos políticos para alcanzar grandes pactos.

"Han pasado cerca de 20 años desde aquellos acuerdos que produjeron un importante descenso del número de fallecidos en carretera y por tanto considero necesario reeditarlos y fortalecerlos y para ello es deseable tender puentes, llegar a consensos, trabajar de manera conjunta y aunar fuerzas ante una realidad que nos preocupa a todos", ha añadido.

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Ha abundado en que hay que "seguir actuando para alcanzar un objetivo irrenunciable, que no se produzca ninguna víctima en nuestras carreteras o vías urbanas", y ha lamentado que "desde 2013 no se consigue reducir el número de fallecidos por debajo de los 1.100 al año".

No obstante Rollán ha afirmado que "hay datos para la esperanza" y ha señalado que durante 2025 se contabilizaron 36 días sin una sola víctima mortal en la carretera, ocho más que en 2024.

Por todo ello ha interpelado "a que la seguridad vial sea una cuestión prioritaria, por encima de muchas otras, con un compromiso colectivo permanente, y a que sea una de las grandes políticas de Estado".

Durante el acto han sido entregados también otros galardones como el premio Protagonista Ponle Freno al militar de la Brigada Aragón Andrés Denís, de 22 años, que salvó la vida de un hombre al que rescató de la cabina de un camión que transportaba productos químicos antes de que explosionara tras sufrir un accidente el pasado 11 de julio en la autovía A-23 a su paso por las localidades de Paniza y Cariñena (Zaragoza).

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El premio a la Mejor Acción de Seguridad Vial ha sido para el Ayuntamiento de Bilbao por cumplirse cinco años de la medida que convirtió a esta ciudad en la primera del mundo de más de 300.000 habitantes en limitar la velocidad a 30 kilómetros por hora en todas sus vías.

El galardón a la Innovación ha sido para Sialtrónica por su sistema de iluminación inteligente para pasos de peatones y el premio Ponle Freno Júnior para los proyectos educativos 'Ciencia al volante' del colegio Sagrado Corazón de Jesús de Arnedo (La Rioja) y 'Discapacidad y Seguridad Vial' de la Federación Nacional ASPAYM.

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Coincidiendo con la entrega de estos premios la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha informado de que en solo dos meses 34 ayuntamientos se han sumado al manifiesto Ponle Freno para reducir los atropellos en ciudades.

La FEMP ha difundido entre todas las entidades locales la invitación a sumarse a esta iniciativa, cuyo objetivo es adoptar las medidas necesarias para reducir en un 50 por ciento la cifra de fallecidos y heridos graves por atropello.

En España se producen cada año más de 12.000 atropellos con cerca de 200 fallecimientos y 1.500 heridos graves, recuerda la FEMP. EFE