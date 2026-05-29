Detenido un profesor de un colegio privado de Santiago tras denuncia por agresión sexual

Santiago de Compostela, 29 may (EFE).- Un profesor de un colegio privado de Santiago de Compostela ha sido detenido tras una denuncia por supuesta agresión sexual a una alumna de Primaria del centro educativo.

A partir de la denuncia, la policía ha iniciado una investigación y la dirección del centro ha despedido a este docente, que fue detenido y actualmente se encuentra en prisión provisional.

El centro remitió una circular informativa a las familias de los cursos de Primaria del colegio en el que hacía referencia al despido de un trabajador y señalaba la total colaboración de la dirección escolar con las autoridades.

En el texto enviado a las familias, la dirección muestra su disposición a actuar con la "máxima transparencia” aunque también apela a la “prudencia” ante un caso enmarcado en “delicadas circunstancias”.

El objetivo del colegio es “proteger la intimidad, la dignidad y el bienestar de los menores y de sus familias”, así como “no interferir en la investigación y para respetar el secreto de sumario decretado por el juzgado”, explica el comunicado.

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De hecho, en el centro escolar se está recibiendo asesoramiento especializado para "acompañar adecuadamente a las familias y alumnos", según esta circular, que concluye con un agradecimiento a la "comprensión, colaboración y responsabilidad" de toda la comunidad educativa. EFE

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