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4-0. Cruzeiro golea a Barcelona y avanza a octavos como segundo del grupo D

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Río de Janeiro, 28 may (EFE).- Cruzeiro se impuso este jueves por 4-0 a Barcelona y se clasificó sin complicaciones a los octavos de final de la Copa Libertadores, en la última jornada del torneo disputado en el estadio Mineirão de Belo Horizonte.

Los dirigidos por el portugués Artur Jorge, segundos en el Grupo D con 11 puntos, solo necesitaban de un triunfo para clasificar a la siguiente fase.

Universidad Católica también avanzó directo como líder del grupo, con 13 puntos; mientras Boca Juniors quedó fuera del torneo y tendrá que buscar un cupo a octavos en la Copa Sudamericana en la repesca.

Matheus Pereira abrió el marcador para Cruzeiro con un gol de cabeza a los cinco minutos de rodar el balón y Christian amplió la ventaja en el 52.

Casi de inmediato el colombiano Luis Sinisterra anotó el tercer tanto y Matheus Pereira marcó el cuarto gol en el minuto 72.

El club de Belo Horizonte, que regresó a la Libertadores después de siete años, mostró dominio desde el comienzo y logró su objetivo de asegurar la ventaja desde los minutos iniciales.

El tanto tempranero llegó tras una jugada iniciada por Fabrício Bruno hacia Fagner, quien asistió con un disparo preciso a Pereira, cuyo cabezazo al balón fue imposible de atajar para José Contreras.

Al final del primer tiempo el VAR anuló un tanto de Kaio Jorge por posición adelantada, pero fue en el complementario en el que los brasileños decidieron su victoria.

El gol de Christian llegó tras una precisa asistencia de Matheus Pereira en la entrada del área y cuatro minutos después, un ataque veloz protagonizado por Fagner y Kaio Jorge terminó en los pies de Sinisterra, quien marcó con tranquilidad el tercero.

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La sorpresa fue el segundo gol de Matheus Pereira, que selló la victoria de Cruzeiro, desatando la euforia de la afición.

Barcelona buscó equilibrar el juego en el segundo tiempo con disparos de media distancia y jugadas a balón parado, aunque sin éxito, gracias a la defensa del conjunto brasileño, liderada por el argentino Lucas Romero.

- Ficha Técnica:

4. Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki Bruno (m.66, Lucas Villalba); Matheus Henrique (m.66, Lucas Silva), Christian, Matheus Pereira (m.74, Bruno Rodrigues); Kaio Jorge (m.74, Néiser Villarreal) y Luis Sinisterra (m.66, Keny Arroyo).

Entrenador: Artur Jorge

0. Barcelona: José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Álex Rangel, Matías Lugo; Jhonny Quiñónez (m.73, Tomás Martínez), Milton Céliz, Jandry Gómez; Héctor Villalba (m.61, Sergio Núñez), Ronald Perlaza (m.61, Gustavo Vallecilla) y Jefferson Wila (m.73, Jean Montaño).

Entrenador: César Farías

Goles: 1-0, m.5: Matheus Pereira. 2-0, m.52: Christian. 3-0, m.56: Luis Sinisterra. 4-0, m.72: Matheus Pereira.

Árbitro: El uruguayo Andrés Matonte que amonestó a Céliz, Romero, Fagner, Rangel, Contreras y Villarreal.

Incidencia: partido por la última jornada del Grupo D de la Copa Libertadores disputado en el estadio Mineirão de Belo Horizonte. EFE

(foto)

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