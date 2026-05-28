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Planas defiende el "respeto" a la Justicia tras las imputaciones en el 'caso Leire' y acusa al PP de generar "ruido"

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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido este jueves el "respeto" al funcionamiento de la Justicia y la "presunción de inocencia" tras las últimas imputaciones en el denominado 'caso Leire', al tiempo que ha acusado al Partido Popular de mantener una estrategia de "ruido" político desde la moción de censura de 2018.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios antes de asistir a un desayuno informativo de Europa Press, después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz imputara este miércoles al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y a la gerente del partido, Ana María Fuentes, además de ordenar un nuevo registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede socialista de Ferraz.

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El magistrado investiga una presunta trama destinada a obtener información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad implicados en procedimientos judiciales que afectan al PSOE. En la causa figuran también como investigados el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, el empresario Javier Pérez Dolset, un guardia civil y dos abogados.

Preguntado por estas imputaciones, Planas ha asegurado que desde el Gobierno y el PSOE tienen "muy claro" que hay que respetar los actos judiciales, aunque "se pueda estar o no de acuerdo con ellos".

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"Forma parte del 'abc' del funcionamiento democrático y constitucional de un país y, al mismo tiempo, también la presunción de inocencia de las personas que están implicadas en los procesos judiciales", ha afirmado.

Asimismo, ha cargado contra el PP, recordando que la moción de censura de junio de 2018 se produjo después de que el partido fuera condenado por beneficiarse "a título lucrativo", que ha definido como "probablemente la red de corrupción más importante" de la democracia española.

"A partir de ahí se constituyó un Gobierno del cual me honro en formar parte desde el 7 de junio de 2018. Y cuatro días más tarde, quien había perdido el poder estaba ya reclamándolo, con o sin elecciones", ha señalado.

Según Planas, los 'populares' llevan ocho años y tres procesos electorales manteniendo una estrategia de confrontación política. "Se trata de mantener el rumbo del país y pensar en los intereses de España y no en los intereses propios", ha indicado.

Asimismo, ha advertido de que la alternativa política de la derecha supondría, a su juicio, recortes en servicios públicos y derechos sociales, mencionando posibles cambios en sanidad, educación, salario mínimo y pensiones. "Eso es lo que está en juego realmente más allá del ruido en este momento y en este país", ha afirmado.

En este sentido, ha reivindicado la "agenda" de Gobierno y ha destacado que España mantiene un crecimiento económico del 2,4 por ciento, cuenta con más de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social y registra la cifra de paro "más baja desde 2008".

REACCIÓN A LAS DECLARACIONES DE ÓSCAR LÓPEZ

Preguntado además por las declaraciones realizadas este miércoles por el ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE-M, Óscar López, quien aseguró que "cada vez cree menos en las coincidencias" del calendario judicial, Planas ha evitado pronunciarse.

"No, no, vamos a ver, yo no opino de Óscar López es un excelente compañero de Gobierno", ha zanjado.".

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