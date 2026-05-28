López Miras remodelará hoy el gobierno de Murcia a un año de las elecciones autonómicas

Murcia, 28 may (EFE).- El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, remodelará este jueves su gabinete, cuando se cumplen tres años de las elecciones autonómicas de 2023, para impulsar la acción del Ejecutivo en el último año de legislatura.

Fuentes del Gobierno regional han confirmado a EFE este cambio en la estructura, que será anunciado por el propio López Miras en rueda de prensa, a las 11:30 horas, en el Palacio de San Esteban.

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Los cambios afectarán a más de una consejería, según las fuentes, con el propósito de llevar a cabo una remodelación que impulse la acción de Gobierno de aquí a la convocatoria con las urnas, en mayo de 2027.

Se trata, aunque por razones bien distintas, de la segunda remodelación que lleva a cabo el presidente murciano desde su toma de posesión en septiembre de 2023 tras la salida de Vox del gobierno en julio de 2024. EFE

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