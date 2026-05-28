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La Fiscalía investiga a la Cofradía de Sagunto tras rechazar que las mujeres procesionen

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Madrid, 28 may (EFE).- La Fiscalía ha incoado diligencias de investigación a la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto por no permitir a las mujeres procesionar, tras la denuncia del Ministerio de Igualdad.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha informado del inicio de diligencias en un mensaje en la red social X en el que se remite a una información de ElPeriódico.com y tacha esa decisión de "discriminatoria".

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"La visita del papa a España debería servir para abordar asuntos como la necesidad de que las cofradías garanticen siempre la igualdad", añade la titular de Igualdad en ese mensaje.

El Ministerio de Igualdad trasladó a la Fiscalía la decisión de la Cofradía de no permitir -por segunda vez en su historia- que procesionaran las mujeres, tras una votación interna el pasado mes de marzo.

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De los cerca de 400 cofrades que participaron en la votación, 114 votaron a favor y 267 en contra. Los estatutos de la entidad hablan de "varones", y la propuesta planteaba sustituir ese término por "personas", cambio que no fue aprobado.

Esta decisión provocó una gran polémica, y el Gobierno inició también el procedimiento para retirar a la Semana Santa de Sagunto el título de fiesta de interés turístico nacional, reconocimiento que ostenta desde 2004.

La Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto es la entidad organizadora de la Semana Santa saguntina y cuenta con más de 500 años de historia, con actos documentados desde 1492, y en ella también hay mujeres, pero que llevan a cabo otras tareas.

En declaraciones a EFE, la representante del colectivo Semana Santa Inclusiva, Blanca Ribelles, ha señalado que es "una lástima haber llegado a esta situación", de la que han tenido conocimiento a través de los medios, pero en su opinión "es lo que hay".

"Los cofrades tuvieron la oportunidad (de corregir esa medida) en la última votación y decidieron seguir discriminando; desde Semana Santa Inclusiva les acabamos de plantear en una reunión la modificación de una propuesta para modificar los estatutos y ni siquiera la han estudiado", ha criticado Ribelles.

A su juicio, esta situación "podría finalizar mañana si la directiva, en base a la legalidad vigente y a sus competencias, anuncia que aceptará las solicitudes de mujeres, solicitudes que sabemos que se van realizando porque la forma de inscribirse en la cofradía o de apuntarse a la cofradía es, tal y como explican en la web, a través de un Google Forms".

"Sabemos de muchas mujeres que han solicitado el ingreso a la cofradía y hemos tenido la callada por respuesta. Bueno, eso es lo que hay", según la portavoz del colectivo. EFE

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EFE

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