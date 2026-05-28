La Fiscalía investiga a la Cofradía de Sagunto tras rechazar que las mujeres procesionen

Madrid, 28 may (EFE).- La Fiscalía ha incoado diligencias de investigación a la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto por no permitir a las mujeres procesionar, tras la denuncia del Ministerio de Igualdad.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha informado del inicio de diligencias en un mensaje en la red social X en el que se remite a una información de ElPeriódico.com y tacha esa decisión de "discriminatoria".

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"La visita del papa a España debería servir para abordar asuntos como la necesidad de que las cofradías garanticen siempre la igualdad", añade la titular de Igualdad en ese mensaje.

El Ministerio de Igualdad trasladó a la Fiscalía la decisión de la Cofradía de no permitir -por segunda vez en su historia- que procesionaran las mujeres, tras una votación interna el pasado mes de marzo.

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De los cerca de 400 cofrades que participaron en la votación, 114 votaron a favor y 267 en contra. Los estatutos de la entidad hablan de "varones", y la propuesta planteaba sustituir ese término por "personas", cambio que no fue aprobado.

Esta decisión provocó una gran polémica, y el Gobierno inició también el procedimiento para retirar a la Semana Santa de Sagunto el título de fiesta de interés turístico nacional, reconocimiento que ostenta desde 2004.

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La Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto es la entidad organizadora de la Semana Santa saguntina y cuenta con más de 500 años de historia, con actos documentados desde 1492, y en ella también hay mujeres, pero que llevan a cabo otras tareas.

En declaraciones a EFE, la representante del colectivo Semana Santa Inclusiva, Blanca Ribelles, ha señalado que es "una lástima haber llegado a esta situación", de la que han tenido conocimiento a través de los medios, pero en su opinión "es lo que hay".

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"Los cofrades tuvieron la oportunidad (de corregir esa medida) en la última votación y decidieron seguir discriminando; desde Semana Santa Inclusiva les acabamos de plantear en una reunión la modificación de una propuesta para modificar los estatutos y ni siquiera la han estudiado", ha criticado Ribelles.

A su juicio, esta situación "podría finalizar mañana si la directiva, en base a la legalidad vigente y a sus competencias, anuncia que aceptará las solicitudes de mujeres, solicitudes que sabemos que se van realizando porque la forma de inscribirse en la cofradía o de apuntarse a la cofradía es, tal y como explican en la web, a través de un Google Forms".

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"Sabemos de muchas mujeres que han solicitado el ingreso a la cofradía y hemos tenido la callada por respuesta. Bueno, eso es lo que hay", según la portavoz del colectivo. EFE