La Bolsa española baja un 0,55 % y pierde los 18.300 puntos pese a posible acuerdo en Irán

Madrid, 28 may (EFE).- La Bolsa española ha bajado un 0,55 % este jueves y ha perdido el nivel de los 18.300 puntos, en sintonía con las principales plazas europeas, pese al posible acuerdo entre Estados Unidos (EE.UU.) e Irán para prolongar el alto el fuego 60 días y a la contención del precio del petróleo.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha cedido 101,6 puntos, ese 0,55 %, y ha terminado de negociar en los 18.279,3 puntos. En lo que va de año, sin embargo, se revaloriza el 5,61 %.

PUBLICIDAD

El selectivo español abría con pérdidas y ha mantenido la tendencia bajista durante el desarrollo de la sesión bursátil, a pesar de que se ha conocido que EE.UU. e Irán habrían alcanzado un acuerdo que desbloquearía el estrecho de Ormuz y extendería durante 60 días el alto el fuego para iniciar negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

De los grandes valores, Banco Santander ha perdido el 1,68 %, como el tercero más castigado del selectivo; Telefónica, el 1,25 %; BBVA, el 1,1 %; Iberdrola, el 0,71 %; y Repsol, el 0,05 %. Mientras que en positivo se ha situado Inditex (1,43 %), como la tercera mayor subida del selectivo. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)