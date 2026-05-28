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La base Laura Cornelius, quinta baja del Spar Girona

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Girona, 28 may (EFE).- La base neerlandesa Laura Cornelius es la quinta baja del Spar Girona para la temporada que viene, según ha confirmado este jueves el club gerundense.

El Girona sigue con el proceso de construcción de la nueva plantilla y hasta la fecha ya ha anunciado la renovación de Roberto Íñiguez, los fichajes de Juana Camilión e Iyana Martín y las bajas de Arica Carter, Klara Holm, Juste Jocyte, Lola Pendande y ahora Cornelius.

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La base, de 30 años y 174 centímetros, recaló en Fontajau a mediados de abril para reforzar la posición para el tramo final de la temporada, debido a los problemas de lesiones.

Ha sido su segunda etapa en el club porque ya había militado en el Girona durante una parte del curso 2022-2023 y ha firmado unos números de 4,8 puntos, 2,8 rebotes, 2,2 asistencias, seis créditos de valoración y 18 minutos por partido entre la fase regular y el playoff de la Liga Femenina Endesa. EFE

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asm/fa/og

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