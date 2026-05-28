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Iustitia Europa confía en la desestimación de las cuestiones previas planteadas en el juicio contra David Sánchez

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El abogado de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha confiado en que el próximo lunes se desestimen las cuestiones previas planteadas por la defensa en el juicio en torno a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y otros diez investigados que ha arrancado este jueves, 28 de mayo, en la Audiencia Provincial de Badajoz.

De esta manera, esperan que el procedimiento continúe con los testigos, las declaraciones de los encausados y el escrito final de conclusiones de las acusaciones populares que, en su caso concreto, "será acusatorio contra todos los acusados".

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En declaraciones a los medios este jueves al término de la primera jornada del juicio en torno a David Sánchez y otros diez acusados más por su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017, Pardo ha valorado "muy positivamente" las cuestiones previas planteadas por la defensa porque les han indicado "la estrategia" por la que "van a ir".

Y es que, como ha señalado, "son las mismas que continuadamente la Audiencia Provincial ha ido rechazando, auto tras auto, durante todo el procedimiento, que si investigación prospectiva, que si los correos electrónicos, que si el aforamiento del señor Garrote", este último el que fuera diputado de Personal, Antonio Garrote, cuando "todo esto ya ha sido resuelto".

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"Por tanto", esperan que este lunes se desestimen todas las cuestiones previas de las defensas, y que continúe el procedimiento con los testigos, las declaraciones de los encausados y el escrito final de conclusiones de las acusaciones populares que en el caso concreto de Iustitia Europa "será acusatorio contra todos los acusados".

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