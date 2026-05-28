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Hazte Oír muestra sus dudas sobre si los dos puestos que se crearon en Diputación de Badajoz eran "reales" o "atrezzo"

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La Asociación Hazte Oír ha señalado sobre el juicio en torno a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y otros diez investigados que se ha iniciado este jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz, que hay una "duda" sobre si se crearon dos puestos en la Diputación de Badajoz "reales, con un fundamento real" o si "fue simple atrezo, fue vestir un muñeco, porque en el fondo estaba todo adjudicado".

"Esa es la gran discusión y por eso han querido entrar en multitud de cuestiones previas", ha expuesto el secretario y letrado de Hazte Oír, Javier Pérez Roldán, junto a la letrada Nouna Lozano en declaraciones a los medios este jueves al término de la primera jornada del juicio a David Sánchez y otros diez investigados más por su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017.

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Unas cuestiones previas que las defensas han presentado, a su juicio, para ver "si evitan el confrontar la realidad" y que esta última "se pueda soportar".

Preguntado por su valoración ante las cuestiones previas presentadas en esta primera sesión, ha destacado que su primera "sensación" es que "tienen miedo", porque las que han propuesto "son fondo del asunto, de modo que "tienen miedo a que se celebre el juicio y se pueda descubrir la verdad o se pueda ver y hacer patente la realidad de lo que hubo".

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"Aquí lo que hubo es una duda: si se crearon dos puestos en la diputación, reales, con un fundamento real o, ya que hablamos de ópera, fue simple atrezo, fue vestir un muñeco, porque en el fondo estaba todo adjudicado. Esa es la gran discusión y por eso han querido entrar en multitud de cuestiones previas", ha expuesto, para ver "si evitan el confrontar la realidad y que esa realidad se pueda soportar".

Sobre la fiscal y su postura sobre la prescripción del delito, Pérez Roldán entiende que es un tema que debe ser valorado en la sentencia y que, desde la parte que representa, creen que no está prescrito y de así considerarlo "claramente" no mantendrían esa acusación, pero que en todo caso "no" lo ven".

"No lo vemos porque son todos, además, actos relacionados, es que uno tiene lugar porque tuvo lugar en el anterior, porque se le crea primero la plaza de coordinador, después se le cambia el nombre para cubrir las apariencias y permitir la contratación de una tercera persona para hacer lo que David Sánchez tuvo que hacer desde un primer momento", ha concluido, "desde que se le nombró coordinador", por lo que "esta es la realidad y no hay otra".

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EuropaPress

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