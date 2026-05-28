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El TC admite estudiar el conflicto del Senado contra Sánchez por no comparecer tras Adamuz

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Madrid, 28 may (EFE).- El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite este jueves el conflicto que interpuso el Senado contra el Gobierno al no acudir su presidente, Pedro Sánchez, a dar explicaciones sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), para lo que fue convocado, porque adujo que las daría en el Congreso.

En una nota informativa, el Tribunal Constitucional ha indicado que estudiará el conflicto planteado por el Senado, que en concreto se planteó contra la decisión del Consejo de Ministros del 17 de marzo de rechazar el requerimiento formal de la Cámara Alta, con el que se cumplía el requisito previo para la vía del conflicto de atribuciones.

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El Senado convocó a Sánchez para el 29 de enero, once días después del siniestro, pero ese día en la Cámara Alta las explicaciones las dio el ministro de Transportes, Óscar Puente, mientras que el presidente del Gobierno compareció sobre ese asunto el 11 de febrero en la Cámara Baja.

El Tribunal Constitucional recuerda que el Senado ha alegado en su demanda que Sánchez impidió el ejercicio de la función de control parlamentario.

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Además, el pleno del Tribunal Constitucional ha admitido también a trámite este jueves otro conflicto de atribuciones interpuesto por el Senado contra el Gobierno, en este caso referido a unos vetos presupuestarios en la ley de navegación aérea.

Este conflicto es similar a otros presentados esta legislatura por el Senado contra el Gobierno y contra el Congreso referidos a otras leyes, en los que aduce que la Mesa de la Cámara Baja no puede aceptar el veto presupuestario del Ejecutivo a unas enmiendas que hayan sido incorporadas a una ley en trámite por la Cámara Alta.

El Congreso y el Gobierno, por su parte, alegan que los vetos por aumento de presupuesto tenía que haberlos aceptado con anterioridad la Mesa del Senado, ya sí no hubieran llegado las enmiendas vivas al debate en su pleno.

El Senado ha iniciado durante esta legislatura catorce conflictos de atribuciones contra el Gobierno y el Congreso, y uno más lo ha iniciado el Ejecutivo contra la Cámara Alta, por lo que son quince los iniciados en los últimos tres años, el triple que los únicamente cinco que hubo en todas las legislaturas precedentes. EFE

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