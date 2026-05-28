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Detenido tras intentar quemar la vivienda de una vecina y atrincherarse con un cuchillo

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Madrid, 28 may (EFE).- Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre en el municipio madrileño de Fresnedillas de la Oliva tras atrincherarse en su casa con un cuchillo y tratar de electrificar la puerta con una batería de coche después de que hubiera lanzado objetos con fuego con la intención de quemar el domicilio de su vecina.

La Guardia Civil fue alertada la noche del pasado domingo de que un varón de 60 años estaba arrojando objetos con fuego a su vecina para incendiar su vivienda y además amenazaba con emplear explosivos, informa el instituto armado.

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Cuando el hombre se percató de la llegada de los agentes se atrincheró en su domicilio con un cuchillo de grandes dimensiones y comenzó a arrojarles objetos.

Asimismo trató de electrificar la puerta de entrada con las pinzas de la batería de su coche para impedir la entrada de una patrulla de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), que consiguió acceder al domicilio y desarmarle.

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Los vecinos de esta localidad ya han interpuesto cinco denuncias en su contra por delitos de daños, lesiones y amenazas, entre otros motivos por haber incendiado los muebles del jardín de otra vecina.

El arrestado ha sido puesto a disposición judicial por un supuesto delito de atentado a agentes de la autoridad. EFE

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EFE

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