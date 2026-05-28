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Aimar Bretos dirigirá 'Hoy por hoy' en sustitución de Angels Barceló

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Madrid,. 28 may (EFE).- El periodista Aimar Bretos conducirá 'Hoy por hoy', el programa de la mañana de la Cadena Ser, en sustitución de Angels Barceló, ha informado la cadena.EFE

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