Aimar Bretos dirigirá 'Hoy por hoy' en sustitución de Angels Barceló

Madrid,. 28 may (EFE).- El periodista Aimar Bretos conducirá 'Hoy por hoy', el programa de la mañana de la Cadena Ser, en sustitución de Angels Barceló, ha informado la cadena.EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
El cura acusado de agresiones sexuales en Málaga alude a una "manipulación": "Nunca se han dado esos hechos"
FINUL admite que el escenario en Líbano es "incierto" pero afirma que las tropas españolas están "motivadas"
La Bolsa española baja un 0,55 % y pierde los 18.300 puntos pese a posible acuerdo en Irán
Hazte Oír muestra sus dudas sobre si los dos puestos que se crearon en Diputación de Badajoz eran "reales" o "atrezzo"
El Tribunal Supremo no ve en la regularización ningún "perjuicio" para Hazte Oír
MÁS NOTICIAS