Aimar Bretos dirigirá 'Hoy por hoy' en sustitución de Angels Barceló

Madrid,. 28 may (EFE).- El periodista Aimar Bretos conducirá 'Hoy por hoy', el programa de la mañana de la Cadena Ser, en sustitución de Angels Barceló, ha informado la cadena.EFE

Últimas Noticias

El cura acusado de agresiones sexuales en Málaga alude a una "manipulación": "Nunca se han dado esos hechos"

FINUL admite que el escenario en Líbano es "incierto" pero afirma que las tropas españolas están "motivadas"

La Bolsa española baja un 0,55 % y pierde los 18.300 puntos pese a posible acuerdo en Irán

Hazte Oír muestra sus dudas sobre si los dos puestos que se crearon en Diputación de Badajoz eran "reales" o "atrezzo"