Trungelliti, de 36 años, cae en segunda ronda ante Khachanov tras perder dos desempates

París, 27 may (EFE).- El argentino Marco Trungelliti, de 36 años y quien no jugaba un Grand Slam desde hace cuatro años, cayó este miércoles en segunda ronda del Roland Garros frente a uno de los cabezas de serie del torneo, el ruso Karen Khachanov (15º del mundo), en cuatro sets, dos de ellos resueltos en el desempate.

Trungelliti (81º) cedió por 7-6 (5), 5-7, 6-1 y 7-6 (4) en tres horas y 45 minutos en la pista Suzanne Lenglen, en una nueva jornada marcada por las tórridas temperaturas del Roland Garros.

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El tenista de Santiago del Estero regresaba este 2026 a un grande, tras cuatro años de ausencia, y volvió a caer en la segunda ronda -su mejor registro- como en los Roland Garros de 2016, 2017 y 2018 y en el Open de Australia de 2016 y el US Open de 2022.

En primera fase, Trungelliti apeó al francés Kyrian Jacquet (147º del mundo), por 6-4, 6-2 y 6-2.

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El argentino, que hace unos años denunció un intento de soborno en los partidos de tenis, aseguró que no recibió el respaldo de las instituciones del tenis ni tampoco en su país, donde dijo haber sido apartado. Actualmente reside en Andorra. EFE