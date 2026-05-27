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El diésel se paga a 1,678 euros en España y alcanza un nuevo mínimo en casi tres meses

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Madrid, 27 may (EFE).- El precio de venta del diésel en las gasolineras españolas este martes fue de 1,678 euros por litro, lo que marca su precio más bajo desde el pasado 6 de marzo, cuando no se había cumplido ni una semana desde el inicio de la guerra en Irán.

Según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) correspondientes a este martes, la gasolina se pagaba en las estaciones de servicio a 1,571 euros, un 0,2 % más cara que hace una semana, un porcentaje que refleja la estabilización del precio de este combustible.

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En el caso del gasóleo, su precio de venta en las gasolineras españolas ha descendido un 0,9 % hasta 1,678 euros el litro, su precio más bajo desde el 6 de marzo, cuando se pagaba a 1,671 euros en plena escalada por el inicio del conflicto bélico en Oriente Medio.

Con los datos más actualizados de la CNMC, llenar un depósito de gasolina de 55 litros costaba este martes 86,4 euros y uno de gasóleo 92,29 euros.

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Respecto al precio de los carburantes antes de impuestos, por lo que no influye la rebaja fiscal, la gasolina es un 3,7 % más barata que el pasado 22 de marzo y el precio del diésel ha bajado un 8,7 %.

El precio de la gasolina antes de impuestos desde el estallido de la guerra en Irán el pasado 28 de febrero ha aumentado un 40,1 %, mientras que en el caso del diésel el incremento ha sido del 45,7 %.

Más allá de una estación de servicio de Baza (Granada), que según los datos de la CNMC tiene el precio de venta del gasóleo fijado a 2,1 euros por litro y el de la gasolina a 2,05 euros -precios máximos de venta-, el diésel más caro se vendió este martes en una estación de servicio de Mahón (Islas Baleares) y en dos de los municipios alicantinos de Elda y Jávea a 1,999 euros por litro.

Mientras tanto, el gasóleo más barato se suministró en Massanassa (Valencia) a 1,397 euros por litro.

La gasolina más costosa se vendió también en Mahón (Menorca) a 1,939 euros por litro, lo que la posicionó como la única estación de servicio -además de la de Baza- que suministró este combustible a un precio superior a 1,9 euros.

Por otro lado, la gasolina más barata se pudo encontrar en otras tres estaciones de servicio alicantinas -dos en L'Alfàs de Pi y una en Altea, ambas en Alicante- a 1,309 euros el litro.

Por operadores, Moeve cuenta con el gasóleo más caro con un precio medio de venta en sus estaciones de servicio de 1,747 euros por litro, seguido de Repsol (1,735 euros) y BP Oil (1,721 euros), mientras que el más barato lo suministra Ballenoil a 1,582 euros.

La gasolina más cara la suministraba este martes también Moeve a 1,647 euros por litro, seguido por Repsol a 1,643 euros y BP Oil a 1,637, mientras que la más barata de media la vendía Ballenoil a 1,439 euros. EFE

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