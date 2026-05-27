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El BNG también fija la financiación ilegal como línea roja para romper con el Gobierno

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Santiago de Compostela, 27 may (EFE).- La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se ha sumado este miércoles a la postura señalada por los apoyos parlamentarios del Gobierno y ha asegurado que la financiación ilegal del PSOE es la línea roja para marcar el límite a partir del cual podrían dejar de apoyarle.

“Si se demuestra financiación ilegal, como tuvo el PP con la Gürtel, en ese momento tiene que tomar la palabra la ciudadanía y decir qué futuro quiere. Ahí es donde estamos y donde nos mantenemos”, ha remarcado la líder del BNG.

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Pontón se ha manifestado en esta línea después de que otros portavoces de la izquierda como Gabriel Rufián (ERC) o Águeda Micó (Compromís) también hayan asegurado que si las investigaciones judiciales cruzaran ese límite pedirían elecciones.

“Si se demuestra que hay financiación ilegal, nosotros exigiremos convocatoria electoral”, ha insistido.

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Con todo, Pontón ha sido crítica con las informaciones conocidas hasta el momento y ha subrayado que su partido comparte “la indignación” que padece la ciudadanía ante los casos de corrupción “del PP y del PSOE que salpican la vida pública” y que generan desafección en los ciudadanos.

Bajo esa premisa, la nacionalista gallega ha defendido la honorabilidad de su formación y ha reivindicado que “no todos somos iguales”, ha dicho, ya que el BNG es “una fuerza en la que se puede confiar”.

Además, Pontón ha avalado el papel de la justicia ante los casos de corrupción y ha considerado que las investigaciones “tienen que ir hasta el fondo, caiga quien caiga”, ya que se debe trabajar para que este tipo de actuaciones se erradiquen de la vida pública porque suponen “un cáncer para la democracia”. EFE

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(foto)

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EFE

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