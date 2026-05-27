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El juez ordena a la UCO el volcado de correos de la gerente del PSOE y Santos Cerdán

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Madrid, 27 may (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que vuelque el contenido íntegro de los correos electrónicos de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, del exsecretario de Organización Santos Cerdán, así como del entonces responsable de Comunicación, Ion Antolín.

Así figura en el auto del magistrado, al que ha tenido acceso EFE, en el que imputa a Fuentes, a Cerdán y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías por presuntos pagos irregulares a la exmilitante socialista Leire Díez en su supuesta labor para desbaratar procedimientos judiciales, especialmente los relacionados con familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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Pedraz ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que acuda a la sede del PSOE para requerir diversa documentación y archivos electrónicos en una investigación contra una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno, han informado fuentes jurídicas.

En concreto, de Santos Cerdán solicita el volcado de sus correos desde 2021 a la actualidad; de Fuentes y Antolín desde 2024, al igual que los de las direcciones de correo asociadas a la gerencia del partido; y de dos trabajadoras.

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Pedraz también ha autorizado a la UCO que vuelque en Ferraz la estructura completa de carpetas y subcarpetas digitales almacenadas en su red informática y que recabe el control de acceso en la sede socialista de 27 personas, entre ellos de Santos Cerdán, el empresario Pérez Dolset, Leire Díez, Antolín, el abogado Jacobo Teijelo, Zarrías, la empresaria Carmen Pano o, incluso, el excomisario José Villarejo.

El magistrado pide que en ese informe detallado de entradas -también el control de vehículos- entre 2024 y 2025 se incluyan la información sobre 35 fechas concretas, entre ellas el 26 de abril de 2024, día en la que se produjo la primera reunión de algunos de los investigados y que el juez considera "el punto de inflexión" para el inicio de los trabajos de la presunta trama.

También ha requerido a la UCO el examen íntegro "in situ" de los libros contables del partido en los ejercicios 2024 y 2025, que soliciten información del procedimiento interno del PSOE para autorizar gastos y pagos o documentación relativa a la campaña publicitaria de las elecciones al parlamento de Cataluña de mayo de 2024. EFE

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EFE

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