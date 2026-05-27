Sánchez descarta un adelanto electoral para evitar una "parálisis" y garantizar estabilidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado de plano un adelanto electoral, reiterando su intención de completar la legislatura y esgrimiendo que en la situación internacional actual lo que se necesita es estabilidad y no meter al país en una "parálisis".

En rueda de prensa en Roma, donde se ha reunido con el Papa León XVI, Sánchez ha defendido que la Constitución estipula que el mandato es de cuatro años y que su intención es completarlo para poder llevar a término las políticas emprendidas por su Gobierno y dar a los ciudadanos "certezas".

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Sánchez ha reconocido que en las filas socialistas hay "algún compañero" que le pide adelantar las generales, después de que algunos como el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, lo hayan hecho.

"NO PUEDO CONVOCAR ELECCIONES POR INTERÉS PARTIDISTA"

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El presidente ha ironizado con que si lo hace es porque "es consciente" de que lograría "una mayor mayoría parlamentaria en el Gobierno y en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila". "Yo se lo agradezco pero yo no puedo convocar elecciones por interés partidista", ha añadido.

"Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos" y ese interés pasa, a día de hoy, por "la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis".

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En estas circunstancias, hace falta "constancia", ha esgrimido, y "no de meter al país en una parálisis" ya que, ha argumentado, tras las elecciones vienen los procesos de investidura que pueden ser "azarosos", los procesos. En España "tenemos unas experiencias bastante evidentes", ha añadido, en referencia a los gobiernos en coalición entre PP y Vox en varias comunidades autónomas.