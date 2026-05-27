PP sale en tromba contra Cuerpo por callar ante el registro de Ferraz y critica a los socios por seguir "tragando"

El PP ha salido este miércoles en tromba contra el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por "callar" ante el registro que está llevando a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE y ha censurado a los socios parlamentarios del Gobierno por seguir "tragando" con la corrupción del PSOE. "¿No se les cae la cara de vergüenza?", ha preguntado la portavoz de los 'populares' en el Congreso, Ester Muñoz.

Durante la sesión de control en el Congreso, donde no ha estado presente el presidente Pedro Sánchez por estar reunido con el Papa León XIV en Roma, son varias las preguntas que la oposición ha dirigido a Cuerpo. Y el PP ha aprovechado el registro en Ferraz para tratar de acorralar al Gobierno.

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Así, Muñoz ha preguntado al ministro qué le parecía que la UCO esté registrando Ferraz en el marco de una investigación judicial o si ponía la "mano en el fuego" por Zapatero después de que haya quedado demostrado, a su juicio, que Sánchez ha puesto al Gobierno "al servicio de una banda de saqueadores".

RESPETO A LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

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Sin embargo, el vicepresidente no ha entrado en el 'cuerpo a cuerpo' con la portavoz de los 'populares' y se ha limitado a subrayar que el Gobierno tiene "tolerancia cero" ante cualquier tipo de actitud o comportamiento "irregular o ilegal" y que su labor contra la corrupción pasa por "reforzar" los mecanismos preventivos que tienen que ver con la transparencia y con los elementos asociados a la auditoría, a la fiscalización.

Pero, sobre todo, pasa, según ha destacado Cuerpo, por "respetar" los procesos judiciales y a todos aquellos involucrados en ellos, "incluyendo también, por supuesto, el respeto a la presunción de inocencia".

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Frente a esto, la dirigente del PP ha cuestionado el silencio del ministro. "Usted no responde porque no puede. Porque usted es el vicepresidente de un Gobierno de España que es la mayor estafa de la democracia española", le ha soltado Muñoz, quien no ha desaprovechado la ocasión para dirigirse a los socios del Ejecutivo y preguntarles si no se les cae "la cara de vergüenza" de "seguir tragando con tanta corrupción".

¡MÁRCHENSE YA!

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"Con la UCO en Ferraz, ¿no se le cae la cara de vergüenza?", ha comenzado, por su parte, su pregunta el diputado del PP Juan Bravo, quien ha subrayado al ministro que con un Gobierno "sin presupuestos, sin transformación, sin resultados, y con la UCO en Ferraz", lo que tienen que hacer es "devolver la palabra a los españoles". "¡Márchense ya!", ha exclamado.

Más contudente en sus críticas ha sido su compañero gallego Jaime de Olano, quien ha censurado a Cuerpo por presumir de la "podredumbre ética y moral de Sánchez", si bien ha apuntado que no esperaba "un listón ético muy alto" del ministro.

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Sobre todo porque, ha denunciado, llegó a la política de la mano de Nadia Calviño, "salpicada por el caso Plus Ultra", y lo primero que hizo fue "enchufar" a su pareja como alto cargo en la Seguridad Social y "presionar" a una consejera del Banco de España para que renunciara a su cargo y colocar allí al marido de Teresa Rivera.

"¿De verdad no siente la más mínima repulsa moral de que a diario al PSOE se le asocie con amaños de contratos, mordidas, prostitución, droga, financiación ilegal?", le ha preguntado Olano, quien ha confesado sentir "asco" de los negocios con el hambre y los presos políticos en Venezuela del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, "el faro moral del sanchismo y la musa del progresismo". "¡Menudo sinvergüenza!", ha dicho.

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El vicepresidente primero no ha entrado a replicar las palabras del diputado del PP y ha pasado directamente a contestar a la pregunta original registrada por Olano, que pedía saber si el Gobierno responde a las necesidades de los españoles.

"CALLAR NO ES NEUTRALIDAD ES COMPLICIDAD"

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Pero el diputado 'popular' ha seguido cargando las tintas y ha recriminado al ministro que "calle", no dé explicaciones, no rinda cuentas y no asume responsabilidades. "Permanecer en silencio ante semejante estercolero de corrupción no es neutralidad, ni siquiera equidistancia, es complicidad, la suya, señor Cuerpo", ha indicado.

Y también ha tenido palabras para ERC, al que ha criticado que, aunque hoy "emule dignidad" ante el registro en Ferraz, seguirá apoyando al Gobierno porque "cuanto más corrupto sea, más fácil se pondrá de acuerdo con el señor Junqueras para saquear España"; para Sumar, al que ha afeado que "finja enfadarse"; y para el PNV, a quien ha acusado de haberse convertido "en el último salvavidas de Sánchez". "Está más cerca de Otegi que de Gregorio Ordóñez", ha aseverado.

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Aún con todo, Cuerpo ha apuntado que el diálogo con el PP era "absurdo" y que ni siquiera iba a aprovechar su turno de réplica para contestar. "Doy la pregunta por contestada", ha zanjado Cuerpo, al que han aplaudido ampliamente todos los diputados del PSOE.

VOX ACUSA A CUERPO DE "CUBRIR" AL GOBIERNO

Pero las críticas no han acabado con el PP puesto que la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, no ha desaprovechado la ocasión para cuestionar la "desbordante" corrupción de este Gobierno a la que este miércoles se ha sumado el hecho de que la UCO esté registrando la sede de Ferraz, y para censurar al vicepresidente por estar "cubriendo y protegiendo" a este Gobierno y participando del "manoseo institucional".

"Jamás se podrá decir que usted lo que hace es dirigir la economía porque a usted le han puesto ahí para blanquear el desastre del Gobierno y para cuidar de la economía de personas como Zapatero y otros como él, pero no de los españoles", ha afirmado Millán, antes de garantizar que Vox va a trabajar para echarles del Ejecutivo pero también para que respondan políticamente y penalmente "por todo el daño que están haciendo a los españoles".

También el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien en su caso preguntaba a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha tomado la palabra para restregar al PSOE el registro de Ferraz vinculándolo con el simulacro de evacuación que ha habido en el Congreso y que ha obligado a interrumpir el Pleno de control.

"En unos minutos van ustedes a escuchar unas sirenas. No se inquieten, no es la Policía Nacional, no es la Guardia Civil, son los bomberos. La señora Armengol ha tenido la brillante idea de organizar un simulacro de incendio. No se inquieten, no es la UCO, la UCO está en Ferraz. ¡Vaya metáfora un simulacro de incendios!, ¡Vaya metáfora de la situación política de nuestro país!", ha comentado.

"Han incendiado ustedes la política española, han convertido ustedes el Congreso en una auténtica barbacoa porque hay que ver qué cantidad de chorizos se mueven en el Gobierno de España y en su partido", ha concluido.