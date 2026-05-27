Pedraz imputa a Cerdán, a Zarrías y a la gerente del PSOE en el caso Leire Díez

Madrid, 27 may (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE Ana María Fuentes en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez. EFE
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