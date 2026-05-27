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Nagelsmann dice que Alemania es mejor con Neuer que sin él

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Berlín, 27 may (EFE).- El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, dijo este miércoles que Alemania es mejor con el meta Manuel Neuer -que ha vuelto a la convocatoria tras dos años de ausencia- que sin él.

"Lo he visto bien, no es un novato, ya conoce a todos. Con Manu somos mejores que sin él", dijo Nagelsmann justificando así una vez su decisión de volver a llamar a Neuer pese a Oliver Baumann jugó toda la fase eliminatoria.

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El regreso de Neuer a la selección ha sido objeto de críticas en parte por las reiteradas lesiones musculares del guardameta, que se perdió la final de la Copa de Alemania con el Bayern por un problema en el gemelo izquierdo.

Nagelsmann adelantó que se había decidido que Neuer no reaparezca el domingo en el amistoso contra Finlandia en Maguncia.

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"En el cuerpo técnico hemos decidido que no juegue el domingo. Fue nuestra decisión y el ha estado de acuerdo. Ya informaremos la situación antes del partido contra EEUU", agregó refiriéndose a un segundo amistoso antes del Mundial que se disputará el 6 de junio.

El domingo ante Finlandia, Baumann estará en la portería. "Jugará Oli y lo hará bien", aseguró el selecccionador.

En los dos amistosos Nagelsmann piensa probar el equipo titular que probablemente empiece el Mundial, aunque agregó que la idea de juego y muchos aspectos se han ido madurando a lo largo de tres años: "No se tomarán decisiones radicales por uno o dos partidos".

Alemania jugará su primer partido en Mundial contra Curazao el 14 de junio y luego deberá enfrentarse a Costa de Marfil, el 20 de junio, y a Ecuador, el 25 de junio.EFE

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EFE

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