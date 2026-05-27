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El juez sospecha que se ofreció 50.000 euros a la empresaria que dijo entregar 90.000 en Ferraz para cambiar su versión

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El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz afirma que hay indicios de que la abogada del exasesor ministerial Koldo García, Leticia de la Hoz, ofreció 50.000 euros a Carmen Pano, la empresaria imputada en el 'caso hidrocarburos' que aseguró en sede judicial haber realizado una entrega de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE, "con el objetivo de modificar o condicionar su declaración testifical".

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que Pedraz detalla el funcionamiento de una presunta trama dirigida por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez para "desestabilizar" investigaciones judiciales que pudieran afectar al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

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Carmen Pano ratificó en distintas instancias judiciales que llevó 90.000 euros en la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz en octubre de 2020 por orden del presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, y que lo hizo en dos entregas de 45.000 euros en bolsas.

El magistrado sospecha que la presunta organización, que habría ofrecido "remuneraciones" a fiscales, guardias civiles y fiscales a cambio de "información" que pudiera obstaculizar procesos judiciales que cercaran al Gobierno, "también centró sus actuaciones" sobre Pano, "a la que habrían llegado a ofrecer una cuantía de 50.000 euros" con el objetivo de cambiar su declaración, que en un primer momento había trascendido únicamente a la prensa.

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"Pano se encontraba citada para volver a declarar, en este caso en sede judicial. Unos días antes de su declaración, (el abogado) Ismael Oliver --imputado en esta causa-- se puso en contacto con Leire (Díez), haciéndole ver que la declaración era importante y que era necesario negociar con ella", según Pedraz.

Oliver le habría dicho a Díez: "Es importante y si queréis lo negocio yo", a lo que la exmilitante socialista, según el auto, habría respondido: "Negócialo. Si puedes, hazlo".

El magistrado indica que, tras lograr la autorización, Oliver y Díez hablaron de "comprar" a Pano. "Esta se vende. Debemos saber comprar", se dijo en aquella conversación, de acuerdo a la resolución.

"Del conjunto de elementos obrantes en la causa, de forma indiciaria se desprende la materialización de este ofrecimiento, cuantificado en un importe de 50.000 euros y efectuado a través de Leticia de la Hoz Calvo", detalla el magistrado.

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