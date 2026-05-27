El PP reprocha a Sanidad que siga sin poner en marcha la Agencia de Salud Pública

Madrid, 27 may (EFE).- El PP ha reprochado este miércoles a la ministra de Sanidad, Mónica García, que, diez meses después de su aprobación, siga sin poner en marcha la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap), lo que, según los populares, evidencia su falta de compromiso para reforzar la salud pública ante crisis como la del hantavirus.

Así se lo ha recriminado la diputada Carmen Fúnez en el pleno del Congreso, en el que ha criticado que todos salvo el Gobierno eran conscientes de las debilidades del sistema, desde la falta de plantillas en Sanidad Exterior a falta de medios y vacantes sin cubrir.

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"El mejor ejemplo", ha dicho, es la Aesap, a la que el PP votó inicialmente en contra en el Congreso junto con Vox y Junts. "Es una ley incumplida desde hace 10 meses", que sigue sin estatuto, sin ubicación y sin director, como también sigue sin aplicarse la estrategia nacional de preparación y respuesta frente a amenazas sanitarias graves, ha denunciado.

"La Agencia Española de Salud Pública es un síntoma de su gestión, que está atrapada por la corrupción, que colapsa su Gobierno, por el sectarismo y por su propia supervivencia política", ha concluido.

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Asimismo, Fúnez ha lamentado que durante el brote de hantavirus "faltó información", pero no "cámaras, ni medios de comunicación acreditados, ni chalecos para todos para recibir el barco, ni escenografía".

Por parte de Vox, Alberto Rodríguez ha exigido a García responsabilidades por la gestión del brote y por "sostener a un Gobierno corrupto".

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Rodríguez ha lamentado la "crisis reputacional" que va a suponer para Canarias este episodio como destino turístico internacional y ha cuestionado las decisiones adoptadas por el Gobierno y la OMS como no haber dejado el barco en Cabo Verde, que también tiene un aeropuerto internacional.

Para el PSOE, sin embargo, "España ha enseñado al mundo entero que vuelve a estar a la altura", ha celebrado Carmen Martínez, que ha remarcado que haber dejado al buque en alta mar habría sido una "crueldad", al tiempo que ha agradecido al pueblo canario su "serenidad" y su solidaridad.

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"Menos mal que no son ellos los que gestionan esta clase de crisis", ha exclamado al PP Alda Recas, de Sumar, que ha comparado la gestión del hantavirus con la que hizo el PP del ébola, cuando evacuaron a dos misioneros "sin sentido técnico" y poniendo "en riesgo a la población en general y a los sanitarios en particular". "Ana Mato será recordada por la peor respuesta posible a una crisis sobrevenida por decisiones sin evidencia", ha afirmado.

Etna Estrems, de ERC, ha considerado que la gestión del hantavirus "fue muy buena, y es justo reconocer que la respuesta fue con criterios técnicos y sanitarios". "No quiero ni imaginarme cuál habría sido la gestión que habría realizado un Gobierno del PP y Vox de esta situación, quizás habrían decidido hundir el barco antes de escuchar a los epidemiólogos", ha señalado.

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Por el contrario, Isidre Gavin, de Junts, ha arremetido contra la ministra por haber "faltado el respeto" al presidente canario, Fernando Clavijo, y en lugar de "actuar con humildad y con prudencia", lo haya hecho "con arrogancia y con un punto de temeridad" y haya hecho una comparecencia plagada de "autoelogios" pero no de críticas.

Joseba Andoni Agirretexea, del PNV, ha censurado que la crisis sanitaria haya pillado a España sin la especialidad de enfermedades infecciosas y en medio de una huelga médica que lleva meses enquistada: "Si la ministra no es capaz de desbloquear esta situación o está centrada en otras prioridades políticas, entonces quizá debería dejar que quienes sí quieren afrontar y solucionar este problema pueden hacerlo", ha zanjado.

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Desde Bildu, Marije Fullaondo, ha arremetido contra los partidos de derecha por su "falta de rigor y mesura", pero ha apuntado a que la gestión del hantavirus "se podía haber hecho mejor"; así, ha emplazado a poner en marcha la Aesap, de la que se ha echado en falta su existencia en esta crisis. EFE