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El embajador de EE. UU. en España emplaza a Europa a estar preparada para defenderse

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Madrid, 27 may (EFE).- El embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr., advirtió este miércoles que "vivimos tiempos peligrosos" y emplazó a Europa a estar "preparada para defenderse", aunque aseguró que su país "estará a su lado".

"Juntos seguiremos garantizando la seguridad del mundo democrático", remarcó el embajador en un desayuno informativo celebrado en la ciudad de Madrid.

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León, empresario nacido en Cuba y emigrado a Florida en la adolescencia, desgranó sus cuatros prioridades como embajador en España, donde está destinado desde mediados del pasado mes de febrero.

El también embajador del Principado de Andorra explicó que su primera prioridad es "fortalecer" la "seguridad colectiva".

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Subrayó, en este sentido, que España es un "aliado indispensable" de la OTAN y que las bases de Rota y Morón, donde viven "cerca de 7.000 militares" estadounidenses, son "fundamentales" para la "defensa compartida".

La negativa de España a que Estados Unidos utilizara esas bases para operaciones en el marco de la guerra con Irán ha sido fuente de tensiones bilaterales en los últimos meses.

Sin dejar de "reconocer" el compromiso de España de 2014 de alcanzar el 2 % del producto interior bruto (PIB) para el gasto en defensa, enfatizó que "hoy enfrentamos retos mayores" e insistió, como ha hecho recurrentemente el presidente Donald Trump, en que es necesario incrementar esa inversión al 5 % del PIB porque "nuestra seguridad exige un nuevo nivel de compromiso".

"Porque", argumentó León, "la paz no se mantiene sola. La libertad requiere fortaleza y la fortaleza requiere reparación".

"Vivimos tiempos peligrosos, muy peligrosos. Europa debe estar preparada para defenderse. Estados Unidos estará a su lado y juntos seguiremos garantizando la seguridad del mundo democrático", remarcó el embajador en un momento marcado por la reordenación de las tropas estadounidenses en Europa.

Otra "prioridad" de León al frente de la embajada en España es "construir una relación económica más fuerte y más justa".

"La prosperidad duradera requiere reciprocidad. La Administración Trump está trabajando para reducir barreras, garantizar condiciones justas y ampliar oportunidades para trabajadores y empresas en ambos lados del Atlántico", hiló León.

Y mencionó como otra prioridad "profundizar" la cooperación entre EE. UU. y España en Latinoamérica.

"La experiencia de España en la región es extraordinaria, y trabajando juntos podemos generar un impacto mucho mayor", abogó.  

En la hoja de ruta de León también se incluye el "enfrentar juntos los desafíos estratégicos del siglo XXI", punto en el que quiso hablar "claramente" de China.

"China busca dominar tecnologías críticas. Utiliza prácticas comerciales desleales y coerción económica para ampliar su influencia estratégica, y eso representa riesgos reales (...). Estados Unidos y Europa deben proteger su innovación, su propiedad intelectual y sus valores democráticos", alertó. EFE

(vídeo)

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EFE

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